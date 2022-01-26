Геннадий Москаль рассказал, чем дело Медведчука может обернуться для его политических преследователей

Генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-депутат Верховной Рады Украины Геннадий Москаль считает, что преследование председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука может закончиться плохо для президента. Об этом сообщает сайт "112".

Геннадий Москаль. Фото: "112"

"Еще в 2004 году был принят закон "О борьбе с терроризмом", четко определяющий, что организация террористической может быть признана только по иску генерального прокурора Украины или прокуроров областей. Скажите, с 2014 года кто-то признал кого-то террористической организацией? Никого", — отметил Москаль.

При этом он считает, что пленки, являющиеся доказательствами в деле, в котором фигурирует Виктор Медведчук, были сфальсифицированы.

"Его (Медведчука, — ред) обвиняют в том, что он говорил с Дремовым. Я посмотрел по дате, Дремова тогда уже не было в живых. С кем Медведчук разговаривал? С могилой? Нельзя так фальсифицировать", — заявил Москаль.

"Почему Венедиктова не подписала подозрение Порошенко? Они ссылаются на заявление Верховной Рады от 19 января 2015 года, где признают юрисдикцию международного суда по уголовным преступлениям в Гааге, и пишут, что они судили агрессора РФ и террористические организации "ДНР" и "ЛНР". Мы сегодня как говорим? Мы их не признаем. "Так называемые" можем сказать, или скажем "оккупированные Российской Федерацией часть Луганской и Донецкой областей". Если мы признаем украинские земли террористической организацией, то мы признаем всех пенсионеров террористами", — высказался Геннадий Москаль.

"Скажите, кто "Луганскуголь" признал террористической организацией? В 2014 году первым заместителем министра энергетики был Зюков и он занимался угольной промышленностью. Он еще в 2005 году в Луганской области, когда я первый раз возглавлял ОГА, занимался углем, а потом его в Министерство забрали. Так он зацепился за эту тему — южноафриканский уголь. И он напрямую не хотел, чтобы государственная компания Центрэнерго заключала договоры. Он своего сына заставил сделать предприятие, которое должно заключить договор с Южно-Африканской Республикой, а затем продавать уголь Центрэнерго. И СНБО это разрушило эту схему. Скажите, в чем здесь государственная измена? Что было сэкономлено 2 миллиарда, потому что уголь из "Луганскуголь" и уголь из Южно-Африканской Республики не может быть по одной цене", — заявил Москаль.

Кроме того он поделился мнением, чем для президента может завершиться это дело.

"Кончится очень плохо. Сейчас он будет иметь до 40 реальных уголовных дел из-за решения СНБО о введении санкций, что было незаконным", — считает Москаль.





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