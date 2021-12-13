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Генерал Кривонос: маршем от Сум до Киева российская колонна за 6 часов дойдет

Сергей Кривонос считает, что Россия уже сконцентрировала у украинской границы достаточное количество войск и может начать свою атаку на Украину из авиационных ударов

сегодня, 07:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Ряд военных экспертов, аналитиков считает, что для того, чтобы России начать широкомасштабную военную операцию против Украины Путину нужно значительно больше сил и средств, чем есть сегодня вблизи украинской границы. С таким утверждением не согласен бывший секретарь СНБО, генерал-майор Сергей Кривонос. По его словам, повышения уровня эскалации может начаться с нанесения авиационных ударов и ударов высокоточного оружия по примеру Югославии конца 90-ых. Как передает издание "Комментарии", об этом Кривонос заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Генерал Кривонос: маршем от Сум до Киева российская колонна за 6 часов дойдет

Сергей Кривонос. Фото из открытых источников

Сергей Кривонос считает, что атака может идти фронт на фронт или участок на участок. А сегодня на определенных участках накапливаются силы и средства, которые позволяют начинать наступление и осуществлять определенные наступательные действия. 

Генерал считает, что задача № 1, которая стоит перед Кремлем – начать войну, испугать руководство страны.

"Нормальным маршем от Сум до Киева российская колонна за 6 часов дойдет, если не будет сопротивления и мы не будет к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря, но правительство не учитывает, что еще есть и украинский народ, и его желание может не совпасть с желанием у испуганного правительства", – отметил Сергей Кривонос.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты оценили в эксклюзивном интервью, насколько предупреждения Запада о том, что Россия этой зимой может пойти в наступление на Украину могут стать реальностью. Войска РФ фактически продолжают нависать на украинской границе. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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