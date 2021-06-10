Гендерное неравенство в Украине существует - Верещук

Гендерное неравенство в Украине существует, это следует признать. Об этом заявила для издания "Комментарии-Украина" народная депутатка Украины IX созыва от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

Ирина Верещук (фото из открытых источников)

"Все общества проходили или проходят этап гендерного неравенства. Да, мы отстаем от западных стран в плане гендерного равенства. Да, на Западе больше женщин занимают руководящие должности во власти и в бизнесе. Но думаю, что по этому поводу не надо делать огромную проблему. Ситуация постепенно, но неуклонно меняется: и в Украине, и в мире в целом", — рассказала Верещук.

По ее словам, в Украине работают демографические, макрополитические и макроэкономические факторы.

"Я не волнуюсь за украинских женщин. В украинской политике они только начинают. Будущее все равно за гендерным равенством. В этом нет сомнений. Как по мне, утверждение "карьера и семья несовместимы для женщины" несколько устарело. Я знаю много женщин, которые успешно сочетают карьеру и семью. Также знаю и другие примеры: и когда женщина делает фокус на работе, и когда женщина живет только своей семьей", — добавила она.

Как подчеркнула народная депутатка, каждый человек сам определяет приоритеты в жизни.

"Следует также заметить, что на разных этапах жизни приоритеты могут меняться. В свое время я ушла из Вооруженных сил ради ребенка. Потом со временем смогла больше работать над карьерой. Сейчас сын уже окончил школу. А я могу полностью посвятить себя работе. Мы с мужем оба работоголики", - резюмировала она.

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