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Главная Новости Политика внутренняя политика Гендерное неравенство в Украине существует - Верещук
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Гендерное неравенство в Украине существует - Верещук

В Украине работают демографические, макрополитические и макроэкономические факторы

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий

Гендерное неравенство в Украине существует, это следует признать. Об этом заявила  для издания "Комментарии-Украина" народная депутатка Украины IX созыва от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

Гендерное неравенство в Украине существует - Верещук

Ирина Верещук (фото из открытых источников)

"Все общества проходили или проходят этап гендерного неравенства. Да, мы отстаем от западных стран в плане гендерного равенства. Да, на Западе больше женщин занимают руководящие должности во власти и в бизнесе. Но думаю, что по этому поводу не надо делать огромную проблему. Ситуация постепенно, но неуклонно меняется: и в Украине, и в мире в целом", — рассказала Верещук.

По ее словам, в Украине работают демографические, макрополитические и макроэкономические факторы.

"Я не волнуюсь за украинских женщин. В украинской политике они только начинают. Будущее все равно за гендерным равенством. В этом нет сомнений.     Как по мне, утверждение "карьера и семья несовместимы для женщины" несколько устарело. Я знаю много женщин, которые успешно сочетают карьеру и семью. Также знаю и другие примеры: и когда женщина делает фокус на работе, и когда женщина живет только своей семьей", — добавила она.

Как  подчеркнула народная депутатка, каждый человек сам определяет приоритеты в жизни.

"Следует также заметить, что на разных этапах жизни приоритеты могут меняться. В свое время я ушла из Вооруженных сил ради ребенка. Потом со временем смогла больше работать над карьерой. Сейчас сын уже окончил школу. А я могу полностью посвятить себя работе. Мы с мужем оба работоголики", -  резюмировала она.

Как сообщали ранее современное общество во многих странах мира переживает кризис старения населения, что связано с уменьшением количества рожденных детей в каждом следующем поколении по сравнению с предыдущим.





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