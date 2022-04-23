Гарантии безопасности Украины: на какие важные моменты следует обратить внимание

Переговоры со странами-партнерами о гарантиях безопасности для Украины завершатся в течение недели. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" безопасностные перспективы для Украины.

Война в Украине. Фото из открытых источников

"Нас ждет затяжная война, в которой экономические факторы начинают играть бо́льшую роль, чем военные"

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов поясняет:

"Когда мы говорим о гарантии безопасности Украины – речь идет о послевоенном мире. Для того, чтобы Украина сохранила свою государственность, ей нужно выиграть войну. Это возможно лишь при поддержке стран-союзников. Уже понятно, что война в форме блицкрига у России не получилась. Нас ждет затяжная война, в которой экономические факторы начинают играть бо́льшую роль, чем военные. В качестве примера можно привести Первую мировую войну. Когда летом 1918 года немцы стояли под Парижем и обстреливали его из дальнобойной артиллерии, а уже в ноябре попросили перемирия, потому что экономика Германии просто остановилась. Вот такая победа видится для Украины".

По словам эксперта, экономика РФ по номинальному ВВП в 10 раз больше нашей. И в последнее время Путин явно намекает на то, что экономически задушит Украину, даже, если не удастся на поле боя победить украинскую армии (а это, скорее всего, не удастся). Поэтому ключевым фактором становится оценка экономических форм войны.

"Несмотря на достаточно большое преимущество России (и в размере экономики, и потому что война идет на украинской территории), у страны-агрессора есть слабое место. Ее ведь не случайно называют "страной-бензоколонкой". Экономика России критически зависит от экспорта сырья и импорта высокотехнологичной продукции", – поясняет Виктор Савинов.

Он акцентирует, что из 500 млрд долларов экспорта России около 90% составляет сырье. Основным рынком сырья является Европа. 80% нефти и нефтепродуктов, более 300 млн тонн, что приносит России более 150 млрд долларов в год. Более 90% природного газа, что составляет – 185 млрд кубических метров и приносит российской экономике более 50 млрд долларов. Также в Европу отправляется – уголь, металлы, удобрения, руда, древесина и прочее – около 200 млн тонн, что приносит до 100 млрд долларов российской экономике.

"Россия не может перебросить экспортные поставки на другие рынки, (из Европы в Юго-восточную Азию и Индию) из-за отсутствия так называемой логистической связанности российской территории. Весь торговый флот РФ имеет тоннаж – 22 млн тонн. Россия не сможет обеспечить даже 10% необходимого грузооборота в 500 млн тонн. Для переброски природного газа в направлении из Европы в Юго-восточную Азию нет газопроводов, – подчеркивает эксперт. – В случаи наложения эмбарго на поставки российского сырья в Европу, а также запрета международным морским перевозчикам заходить в российские порты и возить грузы российского происхождения, РФ потеряет не менее 60% своего экспорта, без возможности замещения на других рынках".

Виктор Савинов отмечает, что уровень критического импорта в сегодняшних ценах (скорее в силу санкции они будут выше) для России находится в диапазоне – 100 млрд долларов. После чего быстро произойдет сваливание в предыдущую фазу технологического уклада (деградационный фазовый переход). Такой уровень импорта может быть обеспечен уровнем экспорта не менее 150 млрд долларов, поскольку есть логистические расходы и расходы на обслуживание долгов и инвестиций.

"Других источников нет. Резервы заморожены, а доступ на рынок капитала закрыт. Следовательно, цель – ограничить экспорт хотя бы до 150 млрд долларов. Те страны, которые это сделают и обеспечат потери российской экономики в размере от 500 млрд до 800 млрд долларов – и станут автоматически гарантами безопасности украинского государства", – резюмирует Виктор Савинов.

"Переговоры для Кремля — это просто способ добиться тех целей, которые не удалось достигнуть военным путем"

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, поясняет, что сейчас основные дипломатические усилия Украины направлены на получения военной и экономической помощи западных стран, введение новых и ужесточение режима выполнения существующих санкций. Переговоры же о гарантиях безопасности Украины, по его словам, направлены на то, чтобы закрепить в виде правовых международных обязательств и военную помощь Украине, и санкций против России, независимо от результата войны.

"Переговоры с Россией имеют совсем иную природу, – продолжает аналитик. – Ведь для Кремля — это просто способ добиться тех целей, которые не удалось достигнуть военным путем. А именно – превратить Украину в зависимое государство. Или, хотя бы, установить вместе с отдельными западными странами членами НАТО подобие совместного протектората над Украиной".

Однако после "Бучи" (после ряда военных преступлений) Россия окончательно потеряла возможность говорить об этом даже на переговорах, считает Петр Бурковский.

"Это признала даже Турция, старавшаяся играть роль "честного маклера". Поэтому для России переговоры нужны только для одного — вовремя использовать их, чтобы предложить "перемирие", которое закрепит новую "линию разграничения" и оставит за страной-агрессором оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Харьковской областей. Однако по мере того, как российские батальонно-тактические группы уничтожаются и перемалываются действиями вооруженных сил Украины, шансы на такой сценарий тают с каждым днем, – подчеркивает Петр Бурковский. – Это подталкивает РФ к всё более радикальным действиям. Это же означает, что настоящие гарантии безопасности Украины, способные остановить войну, возможны только в составе НАТО. Хотя сейчас это кажется невозможным, однако действия России не оставляют выбора ни для Украины, ни для НАТО".

"Главные гаранты безопасности Украины – наши вооруженные силы и сильная, конкурентная экономика"

По словам эксперта фонда "Майдан закордонних справ", эксперта по вопросам оккупированных территорий Юрия Смелянского, все события восьмилетней войны, которую российские агрессоры продолжают вести против Украины, уже сломали существовавшую до 2014 года международную систему договоров, которые являлись гарантией мирного разрешения возникающих противоречий.

"Оказалось, что на земном шаре существует государство, для которого международные договора и взятые на себя обязательства ничего не значат, – отмечает эксперт. – Вооруженная агрессия, геноцид, убийства, грабежи, оккупация, аннексия, насилие и так далее – всё, что Россия творит в Украине, угрожая и другим государствам не совместимы с теми принципами и правилами, на которых строились международные отношения, основанные на заключаемых договорах".

Юрий Смелянский считает главными гарантами безопасности Украины – наши вооруженные силы и сильную, конкурентную экономику.

"Другим уровнем гарантий является участие Украины в военных оборонительных союзах. Третий уровень гарантий для нашей страны – это ликвидация возможностей Российской Федерации для любой вооруженной агрессии в отношении других государств навсегда в будущем. Других вариантов гарантий просто не существует", – уверен эксперт.

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