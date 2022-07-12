Футбола и кино не будет: Ахметов бросил Зеленскому вызов, намекнув, что умывает руки

Для многих оказалось неожиданным заявление миллиардера, вероятно, самого известного бизнесмена Украины Рината Ахметова о том, что он передает свои медиа государству. При этом бизнесмен объяснил свою позицию очень просто – никогда не считал и не считает себя олигархом, намекая на то, что пошел на такой вынужденный шаг в связи с вступившим в силу антиолигархическим законом, согласно которому владелец медиахолдинга может быть назван олигархом и иметь определенные неприятные для себя последствия. Издание "Комментарии" попыталось разобраться, почему Ахметов пошел на такой шаг и какие будут последствия?

Зеленский и Ахметов. Фото: из открытых источников

Ахметов передает лицензии государству, но государство не имеет права быть владельцем СМИ. Иначе это диктатура

Нардеп Николай Княжицкий считает, что такой шаг Ахметова можно объяснить лаконично – "Футбола не будет". Если же говорить шире, отмечает политик, то по заявлению Ахметова об отказе медиабизнеса стоит вызов Зеленскому в ответ на "антиолигархический" закон. Роль главного борца с олигархами, конечно, досталась Путину, а не Зеленскому. Он просто раздавил бизнесы богатейших людей Украины своим оружием.

"Унижение от Зеленского обедневший из-за войны войны Ахметов все равно терпеть не хочет. Поэтому "отказ" от медиа – попытка возложить ответственность за это на власть. И есть за что", – заметил Княжицкий.

По его словам, минимум 4 тысячи человек могут остаться без работы, самое главное – украинцы больше не будут смотреть футбол. Права на главный спортивный канал у Ахметова, его закроют или передадут государству, но ясно уже сейчас, что государство не сможет себе позволить удерживать этот канал, поскольку права на трансляции – довольно недешевое удовольствие.

Николай Княжицкий отметил, что в одном из интервью Ринат Ахметов откровенно заявил, что он любит играть в карты, поскольку это игра в которой надо думать заранее. Вот и сейчас он думает заранее, потому что государству но государству, понимая, что когда политическая жизнь в стране поставлена на паузу, выборами и не пахнет, то нет смысла в содержании драгоценных СМИ.

Список СМИ медиахолдинга Ахметова впечатляет

В свою очередь, известный украинский политолог Валерий Клочок обращает внимание на другую деталь, а именно на то из чего состоит медиахолдинг Ахметова. Это достаточно много медиаресурсов, которые содержать сверхсложно, потому что все они нуждаются в больших финансовых вливаниях.

Медиахолдинг "Медиа Группа Украина" объединяет телеканал "Украина", телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператор спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, продакшн-компания "Теле О " и "Поможем ТВ", "Новинную Группу Украина", мультимедийную платформу СЕГОДНЯ — теленовости "Сегодня", сайт segodnya.ua и это еще не весь список СМИ.

"Поворот ого-го! Читаю уже неутешительные комментарии журналистов… Но дальше точно будет!", – заметил политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — Ахметов сделал заявление, которое передает свой бизнес государству : о чем идет речь.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!