«Free Misha»: у Зеленского требуют от власти Грузии вернуть Саакашвили в Украину

В президентской фракции "Слуга народа" взяли некую паузу после задержания в Грузии экс-президента этой страны, главы Национального совета реформ Михеила Саакашвили. И вот теперь лидер "слуг народа" в парламенте Давид Арахамия записал вполне официальное обращение к властям Грузии с призывом освободить гражданина Украины Саакашвили. Записал видеообращение Арахамия к белой футболке с надписью "Free Misha". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление Арахамии, обнародованное на канале Саакашвили в Telegram.

Давид Арахамия. Фото: Украинская правда

В видеообращении Арахамия называет Саакашвили чиновником высокого ранга, который должен быть немедленно освобожден и возвращен обратно в Украину.

Что же касается обвинений, которые власти Грузии выставляют Саакашвили, то Арахамия считает, что они должны быть выставлены экс-президенту на территории Украины, потому что на сегодняшний день он является гражданином этой страны. Следовательно, юридические претензии должны быть рассмотрены украинским судом.

По словам главы фракции "Слуга народа", Саакашвили сегодня есть идейным вдохновителем многих реформ в Украине.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало — у Михеила Саакашвили ухудшилось состояние здоровья: сторонники в Грузии требуют немедленного освобождения политика.





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