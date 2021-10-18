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«Free Misha»: у Зеленского требуют от власти Грузии вернуть Саакашвили в Украину

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия потребовал от Грузии освободить Саакашвили

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей

В президентской фракции "Слуга народа" взяли некую паузу после задержания в Грузии экс-президента этой страны, главы Национального совета реформ Михеила Саакашвили. И вот теперь лидер "слуг народа" в парламенте Давид Арахамия записал вполне официальное обращение к властям Грузии с призывом освободить гражданина Украины Саакашвили. Записал видеообращение Арахамия к белой футболке с надписью "Free Misha". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление Арахамии, обнародованное на канале Саакашвили в Telegram. 

«Free Misha»: у Зеленского требуют от власти Грузии вернуть Саакашвили в Украину

Давид Арахамия. Фото: Украинская правда

В видеообращении Арахамия называет Саакашвили чиновником высокого ранга, который должен быть немедленно освобожден и возвращен обратно в Украину.

Что же касается обвинений, которые власти Грузии выставляют Саакашвили, то Арахамия считает, что они должны быть выставлены экс-президенту на территории Украины, потому что на сегодняшний день он является гражданином этой страны. Следовательно, юридические претензии должны быть рассмотрены украинским судом.

По словам главы фракции "Слуга народа", Саакашвили сегодня есть идейным вдохновителем многих реформ в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — Михеил Саакашвили поставил на зеро все и проиграл. Эксперты рассказали, почему в ближайшее время экс-президента Грузии не стоит ждать в Украине. Саакашвили может стать лидером оппозиции, но шансов на успех у него пока что нет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало — у Михеила Саакашвили ухудшилось состояние здоровья: сторонники в Грузии требуют немедленного освобождения политика.



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Источник: https://t.me/SaakashviliM/619?fbclid=IwAR16e_fKVCZ6X-H3W3DOdlVePdPxx--xZ8HYeY5zLAHzBIM73firYQ6BS4s
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Обсуждения

Субъективно о объективном

сегодня, 09:33

Я требую продолжения банкета. Мих*я в СИЗО Рустави!!!

Браун

сегодня, 08:26

на х у й михо нужен в Украине? кто он такой? приблуда хренов.

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