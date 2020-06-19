ФОТОФАКТ: Ляшко без охраны засняли за покупкой ребенку детского питания

Бывшего нардепа Олега Ляшко сфотографировали в магазине, когда тот сам безо всякой охраны делал покупки. Так, с Ляшко столкнулась журналистка и зоозащитница Ярослава Коба, когда он покупал детское питание в магазине. Об этом она написала у себя на странице в Facebook и опубликовала соответствующую фотографию.

"Тот неловкий момент, когда сталкиваешься в магазине с Ляшко и он покупает детское питание, а тебе 30 лет и ты покупаешь корм для своих котов", - написала Коба.

Журналистка отметила, что лидер Радикальной партии приехал за покупками без какого-либо сопровождения.

"P.S: охраны не было, сфоткала близко и красиво", - добавила Коба.

Напомним, что Олег Ляшко стал отцом во второй раз около месяца назад. Недавно его сын Александр "перекричал" папу во время включения для издания "Апостроф".







Ранее "Комментарии" сообщали, что Тимошенко поддержит Ляшко на досрочных выборах в Раду. Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в Черниговской области больше всего шансов у экс-нардепа "Радикальной партии" Олега Ляшко.

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