Форум в оккупированном Донецке: какие цели преследует Россия

В оккупированном Донецке на 28 января должен состояться так называемый интеграционный форум "Русский Донбасс". По его итогам планируется принятие некой резолюции. Есть вероятность, что в этот же день главарь "ДНР" Денис Пушилин объявит примерные сроки проведения референдума о дальнейшей судьбе "ДНР". "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, о чем говорят эти приготовления, чего хочет Кремль и как должен реагировать Киев.



Оккупированный Донбасс. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Переговоры с оккупантами

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко уверен, что Кремль после провала плана с "Новороссей", хочет того же, что и ранее. А именно – максимальной нестабильности в Украине. В том числе, с помощью "раскачивания" ситуации на востоке нашей страны.

"Оккупантов устраивает неопределенный статус захваченных ими территорий. То же самое, что с грузинскими Абхазией и Южной Осетией, с молдавским Приднестровьем. Потому продолжаются обстрелы, несмотря на режим тишины. Потому устраиваются провокации с некими "форумами", давлением на Украину, ОБСЕ, международное сообщество. В том числе, в рамках работы ТКГ и подготовки к нормандскому саммиту, который то и дело переносится. Всё для того, чтобы вынудить Украину идти в донбасском треке по алгоритму России. А это прямые переговоры с представителями т.н. "ДНР" и "ЛНР" (в прошлом году была попытка ввести представителей оккупационных администраций в Консультативный совет, в этом пытали ввести неких "общественных советников" на заседания ТКГ), контроль границы после выборов, переформатирование украинского законодательства под указку Кремля. То, на что мы никогда не пойдем", – подчеркивает Павел Жовниренко.

Он уверен, что Украина на подобные провокации должна реагировать в соответствии с законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". В нём обозначено, что правовой статус ОРДЛО, а также правовой режим на этих территориях, определяются законами Украины, а также международными договорами, согласие на обязательность которых дала Верховная Рада.

"Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационных администраций РФ на оккупированной части Донецкой и Луганской областей является незаконной, – отмечает эксперт. – А любой выданный ими акт – недействителен (признаем лишь свидетельство о рождении и свидетельство о смерти) и не создает никаких правовых последствий. Так что пусть объявляют какой угодно статус. Это не имеет никакого значения в рамках украинского законодательства и международного права. Нам же следует активизировать привлечение к переговорам гарантов Будапештского меморандума – США и Великобританию. Пусть требуют от еще одного гаранта – РФ – выполнения взятых на себя обязательств, включая нерушимость украинских границ и обеспечение государственного суверенитета. Инструменты для этого у Вашингтона и Лондона есть".

Все против Кремля

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко отмечает: "Такое впечатление, что Кремль, который стоит за всем этим, всё более явно сходит с ума. Время играет против него, ситуация внутри страны усложнилась в связи с протестами. Внешнее давление будет усиливаться. Потому спешат решить вопрос по Донбассу на своих условиях".

По словам эксперта, 2020-й принес российской власти поражение на всех фронтах: экономическом, политическом, пропагандистском. А 2021 год, уверен Юрий Кочевенко, будет для Кремля еще хуже.

"Вот они и спешат как можно быстрее решить хотя бы донбасский кейс. Сбросить с себя это бремя и частично бремя санкций. С этим связано неадекватное поведение замглавы администрации РФ, советника Путина – Козака, который врывается на заседания ТКГ. С этим же связаны нервные заявления ряда российских политиков, которые выдвигают претензии всем странам, даже территориальные Казахстану. Ищут каналы для выхода пара. Через 8 месяцев парламентские выборы, рейтинг партии власти стремительно падает, корабль теряет управление, – считает Юрий Кочевенко. – И инициатива с этим псевдофорумом в Донецке иметь целью еще раз надавить на Украину. Срочно принимайте наши условия, а то… Нам бояться не надо. А вот оккупантам – стоит".

Эксперт не исключает, что на форум приедут оккупационные власти Крыма, Абхазии, Южной Осетии, "ЛНР".

"В общем, будет такой себе слет "сливок общества"… Порассуждают о неком светлом будущем оккупированных территорий. Хоть все понимают бесперспективность существования в таком статусе… Равно как то, что присоединять их к себе Россия не будет. А референдум… Могут объявить хоть референдум о присоединении к Луне. Никаких правовых и политических последствий это шоу иметь не будет", – резюмирует Юрий Кочевенко.

Ранее "Комментарии" писали, что в российской "Лиге смеха" выступят команды из "ДНР" и Крыма.

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