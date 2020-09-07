kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.09.2020

BTC/USD

10178.13

ETH/USD

345.54

LTC/USD

47.86

НБУ 08.09.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Фонд соцстраха выплатил деньги 13 семьям медиков из-за смерти или болезни от COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Фонд соцстраха выплатил деньги 13 семьям медиков из-за смерти или болезни от COVID-19

По словам депутата от "Слуги народа" Галины Янченко, по состоянию на 29 августа 11 семьям медиков выплатили по 210 тыс. гривен, по 1,5 млн. гривен - 2 семьям погибших водителей скорой помощи

7 сентября 2020, 23:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Украине по состоянию на 29 августа 13 семьям медиков выплатили деньги из Фонда социального страхования из-за смерти или болезни. Об этом в прямом эфире телеканала Zik сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Я хотела дать вам такую обновленную информацию. Это данные по состоянию на 29 августа 2020 о том, как Верховная Рада поддерживает медиков, и о том, как реализуется законопроект, который мы приняли где-то в апреле. На сегодняшний день сообщено в соцстрах о 84 смертельных случаях медицинских и других работников, завершено расследование 54 случаев и уже начались выплаты. По 210 тысяч за страхование здоровья, то есть там, где человек заболел, у него там какие-то моменты долгосрочные, он не может вернулись к работе. По 210 тысяч выплатили 11 семьям на сегодняшний день и по 1,5 млн - это там, где летальные случаи, выплатили на сегодняшний день 2 семьям - это погибшие водители в Житомирской и Закарпатской области", - отметила она.

Фонд соцстраха выплатил деньги 13 семьям медиков из-за смерти или болезни от COVID-19

Источник: ZIK

Напомним, Фонд социального страхования Украины утвердил формы заявлений на получение единовременной страховой помощи медицинским работникам, которым будет установлена инвалидность вследствие заболевания COVID-19, а также членам семей, родителям и иждивенцам в случае смерти медицинского работника.

Также известно, что Фонд соцстраха продолжает начислять суммы расходов на медико-социальные услуги.

Ранее "Комментарии" сообщали , что мэр Ивано-Франковска хочет отправить детей в школу несмотря на карантин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!