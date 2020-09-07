Фонд соцстраха выплатил деньги 13 семьям медиков из-за смерти или болезни от COVID-19

В Украине по состоянию на 29 августа 13 семьям медиков выплатили деньги из Фонда социального страхования из-за смерти или болезни. Об этом в прямом эфире телеканала Zik сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

"Я хотела дать вам такую обновленную информацию. Это данные по состоянию на 29 августа 2020 о том, как Верховная Рада поддерживает медиков, и о том, как реализуется законопроект, который мы приняли где-то в апреле. На сегодняшний день сообщено в соцстрах о 84 смертельных случаях медицинских и других работников, завершено расследование 54 случаев и уже начались выплаты. По 210 тысяч за страхование здоровья, то есть там, где человек заболел, у него там какие-то моменты долгосрочные, он не может вернулись к работе. По 210 тысяч выплатили 11 семьям на сегодняшний день и по 1,5 млн - это там, где летальные случаи, выплатили на сегодняшний день 2 семьям - это погибшие водители в Житомирской и Закарпатской области", - отметила она.

Источник: ZIK

Напомним, Фонд социального страхования Украины утвердил формы заявлений на получение единовременной страховой помощи медицинским работникам, которым будет установлена инвалидность вследствие заболевания COVID-19, а также членам семей, родителям и иждивенцам в случае смерти медицинского работника.

Также известно, что Фонд соцстраха продолжает начислять суммы расходов на медико-социальные услуги.

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