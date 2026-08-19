Федоров бросил жесткий вызов Зеленскому: раскрыта неожиданная цель громкого обращения экс-чиновника

Видеообращение бывшего министра обороны Михаила Фёдорова может стать началом нового этапа его политической деятельности. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович, анализируя заявления Федорова о необходимости изменений в системе власти и проведении выборов в Украине.

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По словам эксперта, появление такого обращения накануне голосования за нового министра обороны имеет важный политический контекст. В то же время, Рейтерович считает, что кадровое решение Верховной Рады вряд ли удастся сорвать, поскольку необходимое количество голосов для назначения уже есть.

Гораздо более важным он называет само содержание заявления Федорова. Бывший чиновник фактически раскритиковал сформировавшуюся за последние годы модель управления, в частности влияние частных интересов на государственные решения.

"Федоров фактически описал систему, построенную в стране с 2019 года. Архитектором этой системы является президент Украины, но сам Федоров также максимально приложился к ее созданию, поскольку много лет работал внутри этой власти", — отметил Рейтерович.

По мнению политолога, особенно показателен формат обращения. Стиль видео, подача, одежда и визуальные элементы напоминают президентскую коммуникацию. Это может свидетельствовать о попытке Федорова позиционировать себя как альтернативный политический лидер.

Особое внимание эксперт обратил на тему выборов. Он считает, что Федоров может использовать ее как часть более широкой дискуссии о переформатировании украинской политической системы. Если провести выборы во время войны невозможно, следующим вопросом может стать изменение принципов работы власти и формирование более широкой политической коалиции.

"Если идея с выборами не реализуется, тогда возникает другой сценарий — нужно извиниться перед системой власти. Речь идет о формировании новой широкой коалиции, переформатировании правительства и более четком разграничении полномочий", — пояснил Рейтерович.

В то же время, политолог не исключает, что Федоров может постепенно переходить к активной оппозиционной деятельности. По его оценке, политик способен попытаться перехватить часть электората, ранее поддерживавшего Зеленского, но теперь ожидающего перемен.

Перед Федоровым сейчас фактически два варианта: общественно-политическая деятельность с оппозиционной тональностью или работа исключительно в поддержку Сил обороны. После такого заявления первый сценарий кажется гораздо более вероятным", — сказал Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал, что политическое обращение Михаила Федорова к украинцам в формате президентского видеообращения стало предметом критики со стороны политолога Евгения Магды. Эксперт разобрал заявление политика и назвал пять ключевых ошибок, которые, по его мнению, могут негативно отразиться на дальнейшей карьере Федорова.