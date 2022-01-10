"Европейская солидарность" инициирует срочное заседание Верховной Рады: требуют доклад от Зеленского

"Европейская солидарность" инициирует срочное заседание Верховной Рады Украины и начинает сбор подписей. О своих намерениях они уже в письменном виде сообщили главе парламента Руслану Стефанчуку. Об этом сегодня, 10 января, на брифинге заявил Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Украины, передает портал "Комментарии".

Европейская солидарность сзывает заседание Верховной Рады. Фото из сайта ВР

В "Европейской солидарности" такую спешку объясняют тем, что страна находится на грани крупного кризиса. Политики недовольны тем, что народные депутаты не планируют собираться на заседания до 25 января 2022 года. Поэтому обращаются к главе Веховной Рады и начинают сбор подписей, чтобы начать работу под куполом как можно скорее.



"Страна уже полным ходом работает. Только власть отдыхает. Достаточно отдыхать. Мы инициируем заседание Верховной Рады с повесткой дня, которая отвечает реалиям сегодняшнего дня", — заявил Артур Герасимов.

Повестка дня, которая отвечает реалиям сегодняшнего дня, по мнению "ЕС" следующая: заслушать отчет президента Украины о состоянии обороны и внешней политики государства, и отчет премьер-министра относительно мер, предпринимаемых для преодоления кризисных явлений в экономике и роста цен, в частности на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги. Также депутаты хотят услышать доклады таких чиновников, как министр обороны, министр энергетики и угольной промышленности и министр здравоохранения. Кроме этого, по мнению депутатов "ЕС", нужно немедленно рассмотреть вопрос денежного обеспечения военнослужащих — по мнению оппозиции выплаты для них должны начинаться с суммы в 29 тысяч гривен.

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