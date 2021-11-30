Это закон действительно антиолигархический, - народный депутат о налоговом законе №5600

Даниил Гетьманцев, фото Facebook

Депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект №5600. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике и член фракции "Слуга народа" Даниил Гетьманцев прокомментировал для корреспондента портала "Комментарии" принятие этого нормативно-правового акта.

По его словам, в ходе обсуждения законопроекта проводились оживленные дискуссии, затянувшие его принятие. Однако обсуждение закончилось тем, что была утверждена редакция нормы, регулирующей налогообложение ренты более жесткая для бизнеса и отвечающая интересам общества. Также он отметил, что это закон антиолигархический.



"Меня возмущает позиция коллег, требующих повышения зарплат для медиков и учителей с одной стороны, а с другой лоббирующих коррупционные поправки в налоговый кодекс. Поэтому я хочу поблагодарить большинство за принятие этого закона", — добавил Даниил Гетьманцев.

Кроме того, депутат объяснил некоторые нормы закона на примерах и добавил, что украинские фермеры получат более выгодные условия для ведения бизнеса. Например, человек возделывает земельный участок, тогда орган местного самоуправления должен получать от него налог на землю.

Если человек возделывает землю и не платит налоги, то он будет вынужден что-то платить. В случае, если украинец зарегистрируется как сельское хозяйство, то кроме уменьшенной ставки налога получит дотацию от государства на гектар по 5000 грн в год. Также фермер будет получать дотацию на корову по 5000 грн в год на одну корову, дотацию на ведение учета 36 000 грн в год. К тому же, государство будет платить за фермера ЕСВ, потому что Украина заинтересована в развитии фермерских хозяйств, подчеркнул нардеп.

Если брать как пример предприятие, добывающее железную руду, то, по словам Гетьманцева, такие предприятия будут платить ренту на руду, а ее сумма будет зависеть от стоимости руды на мировых рынках. То есть они будут платить налоги как сейчас или меньше.



Как сообщал портал "Комментарии", законопроект №5600 не оправдал надежд его авторов, считавших, что бюджет пополнится деньгами после его принятия. Об этом сообщил народный депутат Андрей Герус в Facebook.





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