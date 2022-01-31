Это выглядит дико: Разумков прокомментировал скандальное заявление Зеленского о дипломатах

Во время пресс-конференции для западных СМИ президент Украины Владимир Зеленский очень эмоционально прокомментировал информацию о том, что дипломаты ряда государств покидают Украину в преддверии возможного вторжение. Зеленский назвал дипломатов капитанами, которые думают, что покидают "Титаник". Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал такое заявление главы государства диким, потому что капитаном государства должен быть президент, а не дипломаты других стран и, если президент это не осознает, то мы имеем большую проблему. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Разумков сделал в эфире канала "Украина 24".

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

"Что было сделано Министерством иностранных дел, Офисом президента для того, чтобы этого не произошло (Ред. массового отъезда представителей дипведомств из Украины). Даже во время пресс-конференции выглядит следующим образом – виноваты все, кроме нас. Так не бывает. Наверное, в любом процессе нужно смотреть, а, что именно ты сделал не так? Почему именно к таким последствиям сегодня пришли", – отметил Дмитрий Разумков.

Экс-спикер заявил, что в отношениях президента Украины и США появился определенных "холодок". Появились обвинения со стороны Банковой в сторону Германии и многих партнеров Украины, которые на протяжении многих лет помогают государству преодолевать ряд испытаний, с которыми столкнулась Украина.

"Это нужно ценить, а иногда складывается впечатление, что президент, либо этого не знает, либо считает, что ему должны все во всем мире", – отметил Разумков.

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты разобрали по полочкам пресс-конференцию Владимира Зеленского для западных СМИ, сделав акцент на том, что президент попытался публично достучаться к коллективному Западу.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!