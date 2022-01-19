Это чистая наркота: Комаровский о возможном втором сроке Зеленского

Известный украинский врач Евгений Комаровский считает, что государственный глава Владимир Зеленский обязательно будет баллотироваться в президенты Украины во второй раз. Такое мнение доктор высказал во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

На вопрос, пойдет ли Зеленский на второй срок, Комаровский дал ответ:

"Обязательно! Это чистая наркота. Власть – это наркота. Конечно, пойдет, уже без этого нельзя. Когда все на тебя так смотрят, когда каждое твое слово решает кучу судеб – делает этих людей миллионерами, а этих можно посадить в тюрьму (хотя в тюрьму никого не садят)".

Отметим, что накануне известный педиатр высказал точку зрения касаемо избрания меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Также Комаровский затронул и вопрос соблюдения противоэпидемических правил в судебном зале. Врач считает, что следующее заседание суда по делу Порошенко, назначенное на 19 января, закончится тем, что экс-президент сможет выйти под залог в миллиард гривен. По словам врача, любой президент потенциально после завершения каденции может стать клиентом судебной системы.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что Комаровский назвал признаки ОРВИ, которые свидетельствует о том, что человеку необходимо обратиться к своему семейному врачу. Также врач рассказал, какие лекарственные препараты противопоказаны при острой респираторной вирусной инфекции.

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