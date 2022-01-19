Это чистая наркота: Комаровский о возможном втором сроке Зеленского

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Елизавета Черных
Известный украинский врач Евгений Комаровский считает, что государственный глава Владимир Зеленский обязательно будет баллотироваться в президенты Украины во второй раз. Такое мнение доктор высказал во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
Евгений Комаровский - фото из открытых источников
На вопрос, пойдет ли Зеленский на второй срок, Комаровский дал ответ:
Отметим, что накануне известный педиатр высказал точку зрения касаемо избрания меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Также Комаровский затронул и вопрос соблюдения противоэпидемических правил в судебном зале. Врач считает, что следующее заседание суда по делу Порошенко, назначенное на 19 января, закончится тем, что экс-президент сможет выйти под залог в миллиард гривен. По словам врача, любой президент потенциально после завершения каденции может стать клиентом судебной системы.
Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что Комаровский назвал признаки ОРВИ, которые свидетельствует о том, что человеку необходимо обратиться к своему семейному врачу. Также врач рассказал, какие лекарственные препараты противопоказаны при острой респираторной вирусной инфекции.
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