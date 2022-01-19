logo

BTC/USD

41372.06

ETH/USD

3065.53

LTC/USD

134.40

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Это чистая наркота: Комаровский о возможном втором сроке Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Это чистая наркота: Комаровский о возможном втором сроке Зеленского

Врач считает, что Владимир Зеленский обязательно будет баллотироваться на следующих выборах президента

сегодня, 09:17
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Известный украинский врач Евгений Комаровский считает, что государственный глава Владимир Зеленский обязательно будет баллотироваться в президенты Украины во второй раз. Такое мнение доктор высказал во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона". 

Это чистая наркота: Комаровский о возможном втором сроке Зеленского

Евгений Комаровский - фото из открытых источников

На вопрос, пойдет ли Зеленский на второй срок, Комаровский дал ответ: 

"Обязательно! Это чистая наркота. Власть – это наркота. Конечно, пойдет, уже без этого нельзя. Когда все на тебя так смотрят, когда каждое твое слово решает кучу судеб – делает этих людей миллионерами, а этих можно посадить в тюрьму (хотя в тюрьму никого не садят)". 

Отметим, что накануне известный педиатр высказал точку зрения касаемо избрания меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Также Комаровский затронул и вопрос соблюдения противоэпидемических правил в судебном зале. Врач считает, что следующее заседание суда по делу Порошенко, назначенное на 19 января, закончится тем, что экс-президент сможет выйти под залог в миллиард гривен. По словам врача, любой президент потенциально после завершения каденции может стать клиентом судебной системы. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что Комаровский назвал признаки ОРВИ, которые свидетельствует о том, что человеку необходимо обратиться к своему семейному врачу. Также врач рассказал, какие лекарственные препараты противопоказаны при острой респираторной вирусной инфекции. 

Читайте также на портале: Мы не видим реальной картины: Комаровский о количестве больных коронавирусом. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S7t7L0wftVg
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!