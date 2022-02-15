Есть очень важные три вещи: в "Слуге народа" прокомментировали указ о консолидации общества

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Верховная Рада, фото из открытых источников
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, как местные организации партии будут приобщаться к помощи органам самоуправления и гражданам. Об этом известно из пресс-брифинга в стенах парламента.
По ее словам, в указе президента "О неотложных мерах по консолидации украинского общества" есть очень важные три вещи. Среди них повышение уровня заработных плат для военных Вооруженных сил, создание общеукраинского ресурса UАразом для оперативного информирования граждан и формирование сил территориальной обороны.
На текущей неделе депутаты планируют принять все законопроекты, касающиеся увеличения расходов на терроборону и ВСУ. На днях депутаты рассмотрят законопроект о передачи средств от ренты для компаний, занимающихся добычей газа, на нужды военных. Кроме того, до 1 марта нардепы должны принять законопроекты с предложениями Минфина по перераспределению бюджетных средств из других статей на нужды армии.
В указе написано, что заработная плата военных должна вырасти на 30%, пограничников и нацгвардейцев – на 20%.
Кроме того, все служащие государственных органов должны находиться на работе и выполнять свои обязанности. За нарушения к ним будут применены санкции.
Как сообщал портал "Комментарии", в "Слуге народа" рассказали, что будут делать с бежавшими из Украины депутатами. Ольга Василевская-Смаглюк после закрытого заседания фракции "Слуга народа" в офисе, заявила, что беглых депутатов ждут жесткие меры.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости