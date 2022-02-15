Есть очень важные три вещи: в "Слуге народа" прокомментировали указ о консолидации общества

Верховная Рада, фото из открытых источников

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, как местные организации партии будут приобщаться к помощи органам самоуправления и гражданам. Об этом известно из пресс-брифинга в стенах парламента.



По ее словам, в указе президента "О неотложных мерах по консолидации украинского общества" есть очень важные три вещи. Среди них повышение уровня заработных плат для военных Вооруженных сил, создание общеукраинского ресурса UАразом для оперативного информирования граждан и формирование сил территориальной обороны.

"Ячейки "Слуги народа" начинают действовать как координационные штабы для помощи всем органам и всем силам, задействованным в работе терробороны. К решению моментов, касающихся подбора помещения (для штабов, складов, казарм терробороны — ред.), работы с коммунальными службами привлечено более 6000 местных депутатов, работающих во всех уголках Украины для решения этих вопросов. 15 и 16 февраля проводятся внеочередные сессии в областных советах. Все действия власти координируются. Для тех, кто хочет помочь ВСУ и силам терробороны, местные штабы партии будут оказывать помощь и предоставлять всю необходимую информацию", — подчеркнула политик.

На текущей неделе депутаты планируют принять все законопроекты, касающиеся увеличения расходов на терроборону и ВСУ. На днях депутаты рассмотрят законопроект о передачи средств от ренты для компаний, занимающихся добычей газа, на нужды военных. Кроме того, до 1 марта нардепы должны принять законопроекты с предложениями Минфина по перераспределению бюджетных средств из других статей на нужды армии.

В указе написано, что заработная плата военных должна вырасти на 30%, пограничников и нацгвардейцев – на 20%.



На платформе "UАразом" будет ежедневно публиковаться информация о "реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства". Также указ предусматривает, что органы местного самоуправления должны проводить информационно разъяснительную работу о деятельности, направленной на защиту населения.

Кроме того, все служащие государственных органов должны находиться на работе и выполнять свои обязанности. За нарушения к ним будут применены санкции.

Как сообщал портал "Комментарии", в "Слуге народа" рассказали, что будут делать с бежавшими из Украины депутатами. Ольга Василевская-Смаглюк после закрытого заседания фракции "Слуга народа" в офисе, заявила, что беглых депутатов ждут жесткие меры.

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