Многие политики попытаются воспользоваться популярностью бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Залужного на посту Главнокомандующего ВСУ заменил Сырский. Фото из открытых источников

Секретарь СНБО убежден, что есть "огромное количество" политиков и общественных деятелей, желающих оказаться в орбите Залужного.

"Сейчас все будут приставать к Залужному и считать, что они с ним. Это классика нашей политики. Думаю, что Валерий Фёдорович должен это понимать. И не только он, а любой человек, имеющий политический рейтинг", – сказал Алексей Данилов.

При этом секретарь СНБО заверил, что никогда не разговаривал с Валерием Залужным о его политических амбициях.

Алексей Данилов добавил, что все его разговоры с Залужным "были связаны с теми делами, которыми он непосредственно занимался как Главнокомандующий ВСУ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Чехии нашли в третьих странах сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине за считанные недели преодолеть снарядный голод. Для этого Киеву необходимо заручиться финансовой поддержкой США, Германии, Швеции и других стран. План обеспечения Украины артиллерийскими снарядами на Мюнхенской конференции безопасности озвучил президент Чехии Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что гибель российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин – агрессивное лицо. Поэтому США должны приложить максимальные усилия для помощи Украине. Соответствующую позицию на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила вице-президент США Камала Харрис.

