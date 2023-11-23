Есть ли конфликт между Зеленским и Залужным: ответ экс-чиновницы Минобороны



















Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут быть разные точки зрения по решению какой-то сложной проблемы. Однако, по словам Маляр, слухи о существовании конфликта между ними – не больше, чем информационные вбросы врага, сообщает портал "Комментарии".

Анна Маляр рассказала, есть ли конфликт между Зеленским и Залужным. Фото из открытых источников

Бывшая чиновница Министерства обороны заверила, что между Зеленским и Залужным не было и нет серьезных конфликтов, а только бывают рабочие дискуссии.

"Если люди в кризисной ситуации решают вместе какую-то сложную проблему, это нормально, что у них могут быть разные взгляды, и они должны между собой договориться. Есть рабочие дискуссии, но это нормально и не нужно делать из этого сенсацию", – сказала Анна Маляр.

Маляр отметила, что за период ее работы в Министерстве обороны были "четыре волны вбросов о конфликте Зеленского с Залужным". Она убеждена, что соответствующие информационные вбросы совершали россияне, а в Украине они подхватывались частью людей.

Вместе с тем, отметила экс-чиновник, Министерству обороны удавалось развеивать дезинформацию о конфликте между политическим и военным руководством Украины.

"Мы провели опрос, и около 90% людей в Украине не верили, что между Залужным и Зеленским есть серьезный конфликт", — рассказала Анна Маляр.

Маляр добавила, что в дальнейшем для развеивания сомнений граждан власти должны внедрять обдуманную информационную политику, демонстрируя каждый день, что президент и руководитель армии работают вместе и принимают решение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре усилились слухи о трении между высшим политическим и военным руководством Украины. Согласно опросу Active Group, более 77% украинцев слышали о возможной конфликтной ситуации между президентом и главнокомандующим ВСУ.

