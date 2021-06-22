logo
Русский Українська

BTC/USD

32641.59

ETH/USD

1910.68

LTC/USD

120.94

USD/UAH

27.48

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Если Зеленский реально хочет бороться с олигархами, он должен национализировать облгазы Фирташа: эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Если Зеленский реально хочет бороться с олигархами, он должен национализировать облгазы Фирташа: эксперт

Эксперт рассказал, какие реальные шаги по борьбе с олигархами нужно предпринять украинской власти

сегодня, 20:16
Автор:

Станислав Молчанов

Если бы президент Украины Владимир Зеленский вел реальную, а не фиктивную, борьбу с олигархами, то он бы национализировал областные газовые компании, которые контролируют бизнесмены Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин. Об этом в своем блоге на сайте "Апостроф" рассказал политический эксперт Денис Покровщук.

Если Зеленский реально хочет бороться с олигархами, он должен национализировать облгазы Фирташа: эксперт

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Так, Зеленский и СНБО ввели санкции против газового олигарха Дмитрия Фирташа. По мнению блогера, скоро на сайте ОП опубликуют соответствующий указ: какой именно бизнес заблокировали у Фирташа, а особенно – коснулись ли санкции его медиаактива – канала "Интер" и активов его ближайшего соратника – Сергея Левочкина.

Далее блогер объясняет, почему так важно обратить внимание на то, за что конкретно Совет вводит санкции против Фирташа.

"Санкции Фирташу прилетели именно за торговлю титаном с предприятиями оборонной промышленности России. Действительно, это госизмена и финансирование терорризма. Весной этого года группа Фирташа/Левочкина в обмен на усилия по развалу ОПЗЖ получила в пользование очередной участок с залежами титановых руд в Житомирской области. А значит, должны аннулировать разрешение на добычу титана", — уточняет Покровщук.

По его словам, санкции против Фирташа должны автоматически обозначать санкции против медиаактива Фирташа/Левочкина – канала "Интер".

"Ведь, "Инте" — это пророссийский пропагандист, который внедряет в общество пророссийские нарративы, а его владельцы – подсанкционные олигархи, которые торгуют с Россией и могут быть привлечены за госизмену", — считает Денис Покровщук.

Третье на что обращает внимание блогер, это то, что Фирташ и Левочкин спровоцировали тарифный кризис в Украине, задрав цены на газ и его доставку.

"Из-за этого состоялся тарифный майдан, а власть была напугана и пошла на уступки за счет государственного "Нафтогаза". То есть, Фирташ/Левочкин не пострадали, а за повышение тарифов заплатят из госказны. Если Зеленский хочет обуздать олигархов, первое, что он должен был сделать – национализировать облгазы. Это дало бы немедленный эффект к снижению цен на газ для украинцев", — считает политический эксперт.

По его мнению, если Зеленский "не играет в поддавки с газовыми олигархами", то он обязан закрыть "Интер", отобрать лицензии на добычу полезных ископаемых, национализировать облгазы и возбудить уголовные дела против Фирташа и Левочкина. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/article/society/2021-06-22/esli-zelenskiy-hochet-borotsya-s-oligarhami-on-obyazan-natsionalizirovat-oblgazyi-firtashalevochkina/40305
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ