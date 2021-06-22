Если Зеленский реально хочет бороться с олигархами, он должен национализировать облгазы Фирташа: эксперт

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Станислав Молчанов
Если бы президент
Украины Владимир Зеленский вел реальную, а не фиктивную, борьбу с олигархами,
то он бы национализировал областные газовые компании, которые контролируют
бизнесмены Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин. Об этом в своем блоге на сайте "Апостроф" рассказал политический эксперт Денис
Покровщук.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Так, Зеленский и
СНБО ввели санкции против газового олигарха Дмитрия Фирташа. По мнению блогера,
скоро на сайте ОП опубликуют соответствующий указ: какой именно бизнес заблокировали
у Фирташа, а особенно – коснулись ли санкции его медиаактива – канала "Интер" и
активов его ближайшего соратника – Сергея Левочкина.
Далее блогер
объясняет, почему так важно обратить внимание на то, за что конкретно Совет
вводит санкции против Фирташа.
По его словам, санкции
против Фирташа должны автоматически обозначать санкции против медиаактива
Фирташа/Левочкина – канала "Интер".
Третье на что
обращает внимание блогер, это то, что Фирташ и Левочкин спровоцировали тарифный
кризис в Украине, задрав цены на газ и его доставку.
По его мнению,
если Зеленский "не играет в поддавки с газовыми олигархами", то он обязан
закрыть "Интер", отобрать лицензии на добычу полезных ископаемых,
национализировать облгазы и возбудить уголовные дела против Фирташа и Левочкина.
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