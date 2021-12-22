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Если Зеленский договорится с Медведчуком, переговоры с Путиным могут состояться уже завтра - политолог

Политолог Василий Вакаров предложил президенту Украины встретиться в Медведчуком

22 декабря 2021, 14:18
Автор:

Станислав Молчанов
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Президент Украины может уже в ближайшее время провести переговоры с российским главой государства, для этого ему надо сначала договориться с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком. Такое мнение высказал политолог Василий Вакаров, передает сайт телеканала "112".

Если Зеленский договорится с Медведчуком, переговоры с Путиным могут состояться уже завтра - политолог

Василий Вакаров. Фото - znaj.ua

"Поскольку президент Украины сказал, что готов встретиться с Путиным тет-а-тет, я, как гражданин Украины, хочу выполнить свой долг. Уважаемый Владимир Александрович! Придите к Виктору Медведчуку. Мы все знаем, он находится под домашним арестом. Посидите с ним, поужинайте. Попросите у него гарантии, пусть он позвонит президенту РФ. Возможно, у него получится получить гарантии, сядьте вместе с ним на самолет и прилетите в Москву. Это займет 4-5 часов, вы можете завтра утром быть в Москве, и встретиться с президентом РФ, если он найдет время", — отметил Вакаров.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Нарушение законов и обычаев войны", "Содействие деятельности террористических организаций". 

В "Оппозиционной платформе — За жизнь" называют обвинения против Медведчука сфальсифицированными и безосновательными.


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Источник: https://112ua.tv/politika/zelenskiy-mozhet-uzhe-zavtra-provesti-peregovory-s-putinym-dlya-etogo-emu-nado-snachala-dogovoritsya-s-medvedchukom-politolog-602024.html
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