Еще одно назначение Рады: кто стал новым руководителем АМКУ

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Антимонопольный комитет Украины получил нового руководителя – председателем назначена Ольга Пищанская. Об этом стало известно во время заседания парламента.

Так, Пищанская с 6 июля исполняла обязанности председателя комитета, а до этого была первым заместителем председателя, государственным уполномоченным.

Во время заседания парламента кандидатка на управление АМКУ в выступлении рассказала о своих планах и действиях на этом посту.

"Основной приоритет – это прекращение антиконкурентных действий органов власти, борьба с картелями и монопольным положением на рынках", - отметила Пищанская.

По результатам голосования назначение Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета Украины было принято в целом 255 голосами "за". Так, 229 голосов дала фракция "Слуга народа", 16 – объединение "Доверие", еще 9 – внефракционные парламентарии и 1 голос от партии "За будущее". Тогда как фракции "Европейская солидарность", "Голос", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина" не поддержали назначение Пищанской.

Напомним, глава АМКУ подал заявление об отставке, но потом передумал. Однако впоследствии Верховная Рада Украины все же проголосовала за отставку председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева. Голосами "За" решение поддержали 226 народных депутатов.

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