Еще один Майдан страна может и не пережить ‒ Медведчук

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Станислав Молчанов
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук не исключает протестных акций в Украине уже этой осенью. Причинами этого, по его словам, могут стать спад в экономике и, соответственно, падение уровня жизни граждан, а также рост тарифов на коммунальные услуги. Однако, по мнению Медведчука, масштабные протесты самым негативным образом сказываются на экономике страны. Об этом оппозиционный политик заявил в ходе эксклюзивного интервью на канале "Первый независимый".
Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ
По словам Медведчука, вследствие протестных Майданов Украина уже понесла огромные экономические потери. И повторение ситуации может иметь самые негативные последствия.
Политик убежден, что вопрос, охватят ли страну акции протеста, зависит от терпения людей, которым власть объявила "тарифный геноцид".
"Будут какие-то события или нет, зависит от терпения людей. Будут ли люди и дальше терпеть рост жилищно-коммунальных тарифов, которые в среднем за последние годы выросли на 875%. По сравнению с 2014 годом стоимость газа для населения выросла на 1300%, на 1200% повысился тариф на тепло, на 700% – на холодную, горячую воду, на 500% – на электроэнергию. Цены на продукты питания и товары потребления выросли на 270‒300%. При том, что средняя заработная плата выросла на 15%, минимальная пенсия и прожиточный минимум упали на 50%. Если люди готовы это терпеть, значит, так будет и дальше. А если нет, то тогда могут быть процессы, которые должны повлиять на власть: или изменить политику, или провести в стране выборы – как парламентские, так и президентские", ‒ отметил Виктор Медведчук.
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Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 12:06
Цій істоті треба повідомити про це Порошенка. Цікаво, коли найогидніші, найпродажніші, найбільш непорядні, які і розікрали країну, "патріотично" турбуються по подальшу долю України.