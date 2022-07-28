Еще больше вливаний в Нафтогаз: профильный комитет отклонил поправки к скандальному законопроекту

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Кравцев Сергей
Вчера 27 июля одним голосованием вне регламентных норм глава комитета энергетики Герус отклонил ключевые правки к скандальному законопроекту 7427 о 246 млрд грн из бюджета для Нафтогаза. Правки обязывали правительство провести аудит Нафтогаза и его дочерних компаний, провести аудит в сумме 246 млрд грн и обнародовать баланс газа для страны. Кроме этого, была предусмотрена ответственность чиновников, членов НКРЭКУ и наблюдательных советов за действия, подрывающие энергобезопасность страны. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп, первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко.
Нафтогаз. Фото: из открытых источников
Он отмечает, что это деяние можно и нужно сегодня исправить в сессионном зале и принять эти правки, которые ответят всем нам об обоснованности колоссальных бюджетных расходов в пользу государственной монополии.
Нардеп отметил, что это не блажь "Батькивщины" и его лично – это стало бы реальным подтверждением задекларированного курса на евроинтеграцию и полностью отвечало бы задекларированным европейским ценностям.
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