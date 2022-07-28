Еще больше вливаний в Нафтогаз: профильный комитет отклонил поправки к скандальному законопроекту

Вчера 27 июля одним голосованием вне регламентных норм глава комитета энергетики Герус отклонил ключевые правки к скандальному законопроекту 7427 о 246 млрд грн из бюджета для Нафтогаза. Правки обязывали правительство провести аудит Нафтогаза и его дочерних компаний, провести аудит в сумме 246 млрд грн и обнародовать баланс газа для страны. Кроме этого, была предусмотрена ответственность чиновников, членов НКРЭКУ и наблюдательных советов за действия, подрывающие энергобезопасность страны. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп, первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко.

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

"Это позорное решение было поддержано подавляющим большинством членов комитета, превратившихся в послушное стадо главы и Нафтогаза. Цинизм этого решения зашкаливает — почему мы должны выбивать из депутатов правящей монокоалиции то, что они просто обязаны обеспечить украинскому народу согласно Конституции Украины. Сегодня День Государственности. Сегодня те же люди будут торжественно произносить патриотические лозунги и фарисейские уверять в своем служении народу Украины. Одновременно вся страна испытала сегодня "приветствие" от врага, которое было возможно минимизировать благодаря направлению большего бюджетного финансирования на нужды ВСУ и обороны страны", – отметил Кучеренко.

Он отмечает, что это деяние можно и нужно сегодня исправить в сессионном зале и принять эти правки, которые ответят всем нам об обоснованности колоссальных бюджетных расходов в пользу государственной монополии.

Нардеп отметил, что это не блажь "Батькивщины" и его лично – это стало бы реальным подтверждением задекларированного курса на евроинтеграцию и полностью отвечало бы задекларированным европейским ценностям.

"Призываю все адекватные и патриотические силы Верховной Рады поддержать эти правки (2476, 2477, 2390, 2394) и гарантировать народу Украины честность и нравственность при использовании их налогов", — резюмировал парламентарий.

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