ЕС не будет спрашивать украинское правительство, кого включить в список олигархов

Европейский Союз в очередной раз исследовал ситуацию с коррупцией в Украине и решил самостоятельно принять ряд мер для решения этого вопроса. Об этом сказал Юхан Партс, докладчик аудиторов, в интервью "Интерфакс-Украина".



Юган Партс (Juhan Parts), докладчик Европейской счетной палаты - фото Википедия

Основные из предложенных мер — это ограничение въезда на территорию ЕС и ограничение деловой активности. Список украинских коррупционеров будет формироваться без обращений к правительству. Также будет наработана особая модель для взаимодействий с этими лицами, чтобы помешать им отмывать свои преступные средства на территории Европы.

Юган Партс пояснил, что перечисленные и другие меры будут не совсем такими, которые используют в подобных случаях Соединенные Штаты Америки. Европейские правительства теперь будут самостоятельно определять, что они будут делать для ограничения влияния коррупционеров в пределах и за пределами Украины.

Отчет Европейской счетной палаты обнародован 23 сентября 2021 под названием "Special Report 23/2021: Reducing grand corruption in Ukraine: several EU initiatives, but still insufficient results". В нем первые 88 страниц посвящены описанию всех неудач, которыми завершились попытки борьбы с коррупцией в различных сферах государственного управления. Завершается отчет выводами и рекомендациями аудиторов. Всего рекомендаций семь:

1) разработать стратегию, методику и модель ограничения гигантской украинской коррупции;

2) продолжить и усилить сотрудничество с гражданским обществом и расследовательской журналистикой, которые показали свою эффективность в борьбе с коррупционерами, но чьих усилий все еще недостаточно;

3) следить за тем, чтобы не оказывать поддержку ЕС украинским монополистам;

4) усовершенствовать систему мониторинга и публичной отчетности;

5) поддерживать мероприятия, которые проверяют на добропорядочность судей и прокуроров;

6) оцифровать и сделать прозрачными все реестры, чтобы контроля движения всех средств и ресурсов;

7) жестко требовать проведения реформы судов, прокуратуры и правоохранительных органов.

Дедлайн для выполнения рекомендаций, с полным содержанием которых можно ознакомиться по ссылке , - конец 2022 года.

Издание "Комментарии" напоминает читателям, что Верховной Рада Украины поддержан закон об олигархах .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!