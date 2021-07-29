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Ермак возглавил президиум нового органа при Зеленском: на что указывает данное повышение

Политический обозреватель считает, что влияние главы ОП на президента страны значительно усилилось

сегодня, 19:14
Автор:

Елизавета Черных

Глава Офиса президента Андрей Ермак возглавил президиум нового органа при президенте Владимире Зеленском – Конгресс местных и региональных властей. Орган займется решением вопросов местных властей, которые требуют участия Кабмина.

Ермак возглавил президиум нового органа при Зеленском: на что указывает данное повышение

Андрей Ермак - фото из открытых источников

Политический обозреватель Павел Нусс считает, что Ермак получил "плюшку" от Зеленского — пошел на повышение. По сути, он стал главным, считает эксперт, а точнее сказать, смотрящим в стране за потоками местных "элит". 

"Полномочия Ермака регулируются законами и уставом. Точнее, так должно было быть. Глава ОП координирует деятельность своего первого заместителя и заместителей, руководителя аппарата Офиса, пресс-секретаря президента, представителей президента и уполномоченных, обеспечивает координацию работы структурных подразделений Офиса. Точка. Но Ермак перебирает на себя функции то министра иностранных дел,  то президента.  Сейчас же он де-факто вице-президент, значительно усиливший влияние на Зеленского", — считает политический обозреватель. 

По словам эксперта, данное повышение указывает на то, что Зеленский продемонстрировал, что нелицеприятный для США Ермак, которого они связывают с российской агентурной сетью, является приоритетней, чем предстоящая встреча с президентом США Джо Байденом. 

"Вывод: Зеленский пошел и продолжает идти на сознательный срыв своего визита в США. Причин для него много. Лично для него. Об Украине в ОП никто не думает. Им же тут не жить, они в этом уже уверены. И мы уверены", — резюмировал Павел Нусс. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что Кулеба и Ермак поедут в США готовить визит Зеленского. 


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Источник: https://comments.ua/
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