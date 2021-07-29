Ермак возглавил президиум нового органа при Зеленском: на что указывает данное повышение

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Елизавета Черных
Глава Офиса президента Андрей Ермак возглавил президиум нового органа при президенте Владимире Зеленском – Конгресс местных и региональных властей. Орган займется решением вопросов местных властей, которые требуют участия Кабмина.
Андрей Ермак - фото из открытых источников
Политический обозреватель Павел Нусс считает, что Ермак получил "плюшку" от Зеленского — пошел на повышение. По сути, он стал главным, считает эксперт, а точнее сказать, смотрящим в стране за потоками местных "элит".
По словам эксперта, данное повышение указывает на то, что Зеленский продемонстрировал, что нелицеприятный для США Ермак, которого они связывают с российской агентурной сетью, является приоритетней, чем предстоящая встреча с президентом США Джо Байденом.
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