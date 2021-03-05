Ермак сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Председатель Офиса президента Андрей Ермак считает, что для нашего государства пришло время каждый день требовать вступления в НАТО. По словам главы ОП, Украина заслуживает быть в составе Альянса, потому как отстаивает демократические ценности, передает "РБК-Украина".

Андрей Ермак - фото из открытых источников

Андрей Ермак уверен, что процесс вступления Украины в НАТО должен ускориться, поскольку на территории страны не прекращается война и на фоне защиты демократических ценностей она заслуживает стать частью Альянса. Глава ОП подчеркнул, что в 2020 году наша страна вышла на новый уровень сотрудничества с НАТО, получив статус партнера расширенных возможностей.

"… настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации", — заявил Ермак.

Напомним, что в Кабинете министров Украины сделали важное заявление о вступлении нашей страны в НАТО и сообщили, когда появится понимание насчет вступления в Североатлантический Альянс. уже в 2021 году наша страна может получить ответ со стороны НАТО по вопросу вступления Украины в Альянс. вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на данный момент идет процесс получения плана действий по членству в НАТО. Она отметила, что вступления Украины в Альянс зависит только от нас самих. Украине необходимо проводить реформы в оборонной сфере и тщательно работать с ведущими странами НАТО. Вице-премьер отметила, что уже принят ряд законов, которые присоединили Украину к оборонным закупкам НАТО. Стефанишина напомнила, что наша страна уже имеет статус особого партнера Альянса.













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