Ермак сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

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Елизавета Черных
Председатель Офиса президента Андрей Ермак считает, что для нашего государства пришло время каждый день требовать вступления в НАТО. По словам главы ОП, Украина заслуживает быть в составе Альянса, потому как отстаивает демократические ценности, передает "РБК-Украина".
Андрей Ермак - фото из открытых источников
Андрей Ермак уверен, что процесс вступления Украины в НАТО должен ускориться, поскольку на территории страны не прекращается война и на фоне защиты демократических ценностей она заслуживает стать частью Альянса. Глава ОП подчеркнул, что в 2020 году наша страна вышла на новый уровень сотрудничества с НАТО, получив статус партнера расширенных возможностей.
Напомним, что в Кабинете министров Украины сделали важное заявление о вступлении нашей страны в НАТО и сообщили, когда появится понимание насчет вступления в Североатлантический Альянс. уже в 2021 году наша страна может получить ответ со стороны НАТО по вопросу вступления Украины в Альянс. вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на данный момент идет процесс получения плана действий по членству в НАТО. Она отметила, что вступления Украины в Альянс зависит только от нас самих. Украине необходимо проводить реформы в оборонной сфере и тщательно работать с ведущими странами НАТО. Вице-премьер отметила, что уже принят ряд законов, которые присоединили Украину к оборонным закупкам НАТО. Стефанишина напомнила, что наша страна уже имеет статус особого партнера Альянса.
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Лиля
сегодня, 15:45
Защитит ли это нас от России ? https://kosatka.media/category/gaz/news/truboukladchik-akademik-cherskiy-prisoedinilsya-k-stroyke-severnogo-potoka-2
Справедливый
сегодня, 15:08
Ермак, требовать можете только у своей жены. Для начала создайте новую армию, суды, сбу, а только потом спросите: а сейчас возьмёте нас в НАТО?