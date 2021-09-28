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Ермак рассказал, почему не удается закончить войну на Донбассе

Глава Офиса президента Ермак подчеркнул, важно, чтобы переговоры между Путиным и Зеленским состоялись

сегодня, 08:22
Автор:

Кравцев Сергей

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что, если бы Москва была настроена на диалог с Киевом, то дата и место встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского были бы давно уже определены. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение Андрей Ермак высказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

Ермак рассказал, почему не удается закончить войну на Донбассе

Андрей Ермак Фото: Liga.net

Ермак отметил, что весь цивилизованный мир понимает, что Украина не отказывается от Минских договорённостей, хотя и имеет много вопросов к ним, но поступает как ответственная страна. Андрей Ермак отметил, поэтому очень важно, чтобы переговоры и не прекращались. Вот только против таких переговоров именно Кремль. Именно российскую сторону постоянно что-то беспокоит, не устраивает в этом вопросе.

По мнению Андрея Ермака, сегодня отношения между Украиной и Россией находятся на такой стадии, что, если будут выполняться нормы международного права, если будет проявляться уважение к международному праву, то будет и диалог. Нужно об этом разговаривать и прекращать войну. Ермак также высказал уверенность, что, если бы желание выполнять международные нормы и прекратить войну было в России, то и с датой ближайшей встречи Зеленского и Путина не возникало бы вопросов. Она бы на 100% была определена и известна.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало – в Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским, но есть серьезный "камень преткновения".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nPIgeC0w26A
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виктор

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