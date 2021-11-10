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Энергетический кризис в Украине: что думает эксперт

Надо сглаживать недоразумения между собой ради блага украинского народа, — эксперт

сегодня, 08:31
Автор:

Козлова Альбіна
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Беларусь отказалась поставлять в Украину электроэнергию по рамочным соглашениям и даже по рыночным ценам. На фоне дефицита энергоресурсов украинские политики продолжают ссориться. Политический эксперт Елена Броницкая считает, что наоборот надо сплотиться всем вместе и действующей власти, и оппозиции для решения проблем с поставкой газа и электроэнергии.

Энергетический кризис в Украине: что думает эксперт

Поставки электроэнергии из Беларуси пока что прекратились, фото из открытых источников

Поэтому эксперт видит решение проблем и недопущение еще большего кризиса именно в переговорах, но не с иностранными дипломатами и бизнесменами, а с лидерами оппозиционных партий, которые уже имеют немалый опыт в политике.

"Это глубокий кризис, который вряд ли сможет наше руководство решить с помощью своих помощников и советников, потому что мы перессорились почти с каждым. Выход я вижу в одном направлении — переговоры", — добавляет эксперт.

Также она подчеркнула, что власти следует договариваться с теми, с кем будут говорить Россия и Беларусь. Иначе, говорит эксперт, если мы будем ссориться и дальше, то мы можем остаться отрезанными от всего. Поэтому следует сглаживать недоразумения ради блага украинского народа.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, причина такого энергетического коллапса, который сейчас есть, это некомпетентность действующей власти. В свою очередь член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук добавил, что пока терять надежду не следует. Ведь о полном прекращении поставок электроэнергии из Беларуси речь не идет, поскольку письма "Белэнерго" касаются только тех компаний, с которыми она заключала договоры. Впрочем, "Белэнерго" это делает по просьбе Украины.



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Источник: https://comments.ua/
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