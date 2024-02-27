Электронные повестки в Украине: какое решение советуют принять Раде

Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности поддержал изменения в законодательство о мобилизации, которые предусматривают, что регистрация в электронном кабинете призывника должна быть правом, а не обязанностью.

В Украине планируют ужесточить мобилизационное законодательство. Фото из открытых источников

По словам секретаря Комитета Романа Костенко, Комитет по национальной безопасности также выступил против обязательных электронных повесток.

Народный депутат отметил, что допускается вариант, когда электронные повестки будут получать граждане, добровольно зарегистрировавшиеся в электронном кабинете.

Роман Костенко также сообщил, что Комитет по нацбезопасности будет рассматривать поправки к закону о мобилизации минимум до конца текущей недели.

Ранее портал "Комментарии" писал, что во время собрания европейских лидеров в Париже с целью усилить поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление, ставшее достоянием общественности. А именно – не исключил отправки в нашу страну западных войск. Хотя он признал, что среди членов НАТО консенсуса здесь нет. Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что обсуждали такую возможность. Но подчеркнул, что Словакия не будет посылать своих военных в Украину. Не готовы это делать и Чехия, аналогичную позицию заняли Польша и Швеция.

Кроме того, портал "Комментарии" сообщал, что по информации британской разведки, подтвержденные потери России составляют более 2,7 тыс. танков и 5 тыс. БМП и БТР, а также на поле боя убиты и ранены около 350 тыс. российских военнослужащих. Вместе с тем мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволяют российским оккупантам своевременно компенсировать понесенные в боях потери.