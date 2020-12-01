Эксперты позитивно оценили работу Алексея Чернышова в составе Кабмина

Нынешнему правительству пришлось работать в условиях, которые требуют невероятных усилий, и, что самое важное, хорошо слаженной командной работы. За время каденции Кабмина часто менялись министры, сменились руководители Минобразования, Минкультуры, Минрегион возглавил Алексей Чернышов.

Но, стал ли КМУ коллективом профессионалов утверждать сложно. Например, в Министерстве здравоохранения, которое номер один в вопросах борьбы с Covid-19, министр менялся трижды. Такие частые ротации могут препятствовать слаженности работы и достижению высоких результатов.

Основная критика в адрес правительства в целом касается борьбы с эпидемией и ее последствиями. Речь идет о готовности медицины противостоять новому вызову, и в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса, который теряет доходы от введенных карантинных мер. Если первый карантин весной 2020 года общество восприняло с пониманием необходимости дать время на подготовку медицины к очередной волне коронавируса, то новый карантин "выходного дня" стал поводом для резкой критики правительства.

Также в СМИ критикуют и реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции, которую проводит профильное Министерство развития общин и территорий Украины. В свою очередь, Министр Алексей Чернышов не раз заявлял, что "критика и недовольство – это еще одно напоминание о проблемах, которые необходимо решить, а также вероятный показатель того, что реформа движется в правильном направлении". Правительством ликвидирована ГАСИ, созданы новые органы, которые будут прозрачные и открытые.

Несмотря на не всегда позитивную характеристику реформы системы архитектурно-строительного контроля, в профильных кругах работу Алексея Чернышова ценят за отсутствие коррупционных скандалов вокруг его персоны, хотя вопросы, которыми он занимается, конфликтные.

Говоря о Кабмине в действующем составе, нельзя утверждать, что вся программа была провалена. Есть позитивные сдвиги, а говоря о времени, в котором приходится маневрировать действующим министрам сейчас, просто удержать экономику и ход реформ на заявленном уровне – это уже достижение, не говоря о росте экономики в целом.

Среди позитивных результатов – отсутствие долгов по выплате пенсий и зарплат бюджетникам, вовремя разработанный и поданный проект госбюджета-2021, регулярные выпуски ОВГЗ Минфином для покрытия нужд бюджета, решение некоторых вопросов энергетического комплекса, работа над цифровизацией, административно-территориальная реформа Министерства Чернышова.

Позитивно оценивается и "Большая стройка" Президента, которую контролирует Министр развития общин и территорий Украины. В ответ на заявления о нецелевом использовании средств фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией для финансирования программы Президента, Алексей Чернышов сказал:

"Ни одна школа, детский сад или объект спортивной инфраструктуры не был профинансирован с ковид фонда".

Ранее в Минрегионе заявили, что все 100 школ в рамках "Большой стройки" 2020 года готовы, а средний показатель готовности других объектов составляет 95%.

Также эксперты утверждают, что в Минрегионе успешно справляются с реформой децентрализации — в частности, приняты все ключевые законы для развития местного самоуправления. Вероятно, Алексею Чернышову помог опыт на должности главы Киевской облгосадминистрации, где он также занимался вопросом децентрализации. Министерство Чернышова в рамках административной реформы сформировало новые громады и районы. И хотя на местах, по словам, не все этим довольны, саму реформу называют нужной и качественной. Отмечается, что Министру Алексею Чернышову удалось наладить диалог с местным самоуправлением.

По мнению экспертов, провальным действующее правительство назвать нельзя. В составе Кабмина присутствуют достойные профессионалы, которые прилагают достаточно усилий в условиях пандемии. Достаточно высоко оценивается работа глав Минрегиона Алексея Чернышова, МИД Дмитрия Кулебы, Минцифры Михаила Федорова, Минкульта Александра Ткаченко.





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