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Эксперты оценили работу ТСК Верховной Рады по работе «Укрзализныци»

20 декабря 2021, 23:03
Автор:

Ольга Чародий
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Если менеджмент за короткий период времени смог вывести компанию в плюс, то зачем его менять. Так сооснователь Украинского института будущего (директор экономических программ) Анатолий Амелин прокомментировал инициативу главы Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проверке и оценке состояния “Укрзализныци”, народного депутата Юлии Гришиной об обращении к Кабмину с требованием разорвать контракт с главой правления УЗ Александром Камышиным.

Эксперты оценили работу ТСК Верховной Рады по работе «Укрзализныци»

Укрзализныця - фото из открытых источников


"Он только пришел, насколько я знаю, и долгое время была чехарда с руководством железной дороги — набсовет не назначал менеджмент. Я отлично знаю, что как минимум первые полгода в работе любого руководителя уходят на то, чтобы провести аудит процессов и сформировать свою стратегию действий. Чисто менеджерски, я первые полгода не имею даже морального права предъявлять к менеджменту претензии", — считает Амелин.


При этом он обращает внимание, что компания к концу года вышла в плюс.


"Если отталкиваться от новостей последнего месяца, то я вижу, что УЗ наконец-то подняла тарифы, то есть привела их ближе к рыночно обоснованным, экономически обоснованным тарифам, что пошло ей на пользу. Благодаря действиям нынешнего менеджмента, я так понимаю, Камышина и его команды, рост тарифов, перевод вагонов, их предоставление на аукционах на рыночных условиях привели к тому, что компания вышла в плюс. И у меня как у человека, который в инвестбизнесе очень давно, возникает вопрос: если менеджмент за короткий период времени, а я повторюсь, полгода — только вхождение в курс дела, смог вывести компанию в плюс, то зачем и у кого есть мотивация его менять или отстранять?" – спрашивает Амелин.


Скептически к работе следственной комиссии отнеслась и Директор Ассоциации предприятий собственников ведомственного транспорта и операторов грузовых железнодорожных перевозок "Укрведтранс" Наталья Петриченко.


"То, что мы видим, вопросы поднимаются правильные, но мы не видим результата. Не было ещё логического завершения ни по одному вопросу. Нельзя вот так вот поднимать один вопрос за другим, не получая ответы и не видя результата. Поэтому хотелось бы, чтобы комиссия шла поэтапно в своей работе", — считает она.


Отметим, по итогам работы 11 месяцев 2021 года "Укрзализныця" получила 227,3 млн грн чистой прибыли – компания имеет все перспективы завершить 2021 год прибыльно.


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