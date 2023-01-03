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Эксперты назвали наибольшие риски для экономики Украины в 2023 году

"Комментарии" спросили экспертов, какие наибольшие риски для экономики могут реализоваться в новом году.

сегодня, 16:52
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Автор:

Давиденко Евгения

В государственном бюджете на 2023 год минимальные социальные стандарты остаются без изменений, разве что правительство планирует проиндексировать в марте пенсии. В целом экономика страны будет сильно зависеть от финансовой поддержки международных доноров. "Комментарии" спросили экспертов, какие наибольшие риски для экономики могут реализоваться в 2023 году.

Эксперты назвали наибольшие риски для экономики Украины в 2023 году

Фото: https://pixabay.com/


По мнению Марии Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии, экономика Украины в 2023-м году и дальше будет зависеть от течения войны.


“Наибольшими рисками, в частности, станут критические и длительные для восстановления повреждения энергетической инфраструктуры. При длительных блекаутах бесполезно надеяться на развитие в течение года”, — убеждена она.


По ее словам, еще одним немаловажным фактором будет продление соглашения о морском экспорте зерновых.


“Без "зернового соглашения" страна не сможет экспортировать агропродукцию в достаточной степени. Это будет угрожать уменьшению валютных поступлений в Украину, а также деградации аграрного сектора”, — подчеркнула Репко.


По мнению экономиста Александра Охрименко, пока война будет продолжаться, риски будут сохраняться, в частности, связанные с атаками на критическую инфраструктуру.


“Если нет света, не работает экономика. Не работает экономика – нет зарплат, дефицит товаров… Наибольший риск – это атаки на критическую инфраструктуру. Почему называется "критическая"? Потому что она в основе”, – говорит экономист.


Мы ранее писали , что президент Украины Владимир Зеленский обратился в Европейский Союз с просьбой помочь с дефицитом электроэнергии. Украинский президент считает, что LED-лампы могут сберечь около 40% энергии.


Как известно, цивилизованные страны не только предоставляют Украине оружие и финансовую помощь, но и оборудование для ремонта поврежденной ударами россии инфраструктуры. Кроме того, помогают с генераторами. Так, в рамках инициативы "Генераторы надежды" еще в начале декабря прошлого года мы начали получать генераторы. Первую партию устройств Украина получила от Бельгии.



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