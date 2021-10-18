Эксперт высказался о плане обороны Украины и раскритиковал манипулятивные заголовки

Политический эксперт Павел Нусс поделился с порталом "Комментарии" мнением о плане обороны Украины, который принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Эксперт раскритиковал манипулятивные заголовки о том, что СНБО утвердил план обороны Украины впервые и напомнил о работе в этом направлении до 2019 года.

СНБО приняло план обороны Украины, фото из открытых источников

Павел Нусс провел параллель с работой бывшего президента Петра Порошенко, который заложил фундамент безопасности страны и выступил против информационной гибридной войны со стороны России. Именно при его правлении начали вводить первые санкции относительно физических и юридических лиц, которые имели связи со страной-агрессором. Также бывший президент приложил немало усилий для укрепления украинской армии.



"Гетьман вместе со своей армией на всех фронтах гнобил российский терроризм. Он не превращал СНБО в посмешище, а действовал согласно Закону и Конституции. Итак, в сентябре 2015 года Президент Петр Порошенко утвердил новую редакцию военной доктрины Украины, согласно которой актуальной военной угрозой для Украины является Россия", — пишет эксперт и добавляет, что сейчас в документ внесли некоторые изменения.

В феврале 2017 года президент Порошенко подписал указ о создании Доктрины информационной безопасности Украины. Цель принятия доктрины — формулирование новых принципов государственной информационной политики. Также в доктрине было прописано как Украина должна противодействовать разрушительному информационному влиянию соседней страны, которая ведет гибридную войну на нескольких фронтах.

Эксперт уточнил, что план обороны нельзя назвать первым, ведь государственные доктрины принимались во время президентства Порошенко. Поэтому никакой новизны в принятом СНБО плане нет, уверен Павел Нусс. Эксперт добавил, что не все тезисы доктрины информбезопасности выполняются, ведь она сейчас "на паузе".

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский объяснился по поводу оффшоров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!