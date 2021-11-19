Эксперт: у Зеленского талант собирать возле себя, ну просто удивительных персонажей

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Кравцев Сергей
У президента Владимира Зеленского просто талант собирать возле себя ну просто удивительных персонажей. Один из них – министр аграрной политики Роман Лещенко, которого хотели убить за долги. Но партийный соратник и по совместительству глава МВД Денис Монастырский предупредил эту дерзкую попытку. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook политический эксперт Валерий Клочок.
Роман Лещенко. Фото из открытых источников
Он добавляет, деньги Роман Лещенко после судов с американцем якобы выплатил. Вот только не все. Американец подал в суд два иска, согласно которым сумма ущерба достигает не 250, а 485 тысяч долларов. После двухлетних споров Лещенко выплатил американцу якобы 195 тысяч долларов. Основная часть суммы оказалась так и не выплачена.
Читайте также на портале "Комментарии" — в МВД рассказали о заказчиках покушения на Романа Лещенко, а также о причине такого заказного покушения.
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