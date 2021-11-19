Эксперт: у Зеленского талант собирать возле себя, ну просто удивительных персонажей

У президента Владимира Зеленского просто талант собирать возле себя ну просто удивительных персонажей. Один из них – министр аграрной политики Роман Лещенко, которого хотели убить за долги. Но партийный соратник и по совместительству глава МВД Денис Монастырский предупредил эту дерзкую попытку. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook политический эксперт Валерий Клочок.

Роман Лещенко. Фото из открытых источников

"Как рассказали работники МВД, Лещенко хотели похитить и пытать, при этом заказчик предполагал, что пытки могут привести к гибели министра. До начала преступления заказчик должен был уехать из Украины в США. А вся проблема в том, что Лещенко, еще не будучи министром, не будучи даже руководителем геокадастра, да еще, не будучи даже знакомым тогда с кандидатом в президенты Зеленским, работал в Украине директором агрофирмы американца и "как-то так случилось", что из агрофирмы пропало зерно на довольно кругленькую сумму – 250 тысяч долларов", – отметил эксперт.

Он добавляет, деньги Роман Лещенко после судов с американцем якобы выплатил. Вот только не все. Американец подал в суд два иска, согласно которым сумма ущерба достигает не 250, а 485 тысяч долларов. После двухлетних споров Лещенко выплатил американцу якобы 195 тысяч долларов. Основная часть суммы оказалась так и не выплачена.

"В разных СМИ суммы несколько отличаются, но сути это никак не меняет – классический бизнес по-украински, когда платят только лохи", – подытожил Клочок.

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