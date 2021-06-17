Эксперт: Сегодня главный вызов для украинской власти - огромный дефицит бюджета

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Ольга Чародий
Сегодня главный вызов и риск стабильности для
украинской власти — огромный дефицит бюджета, а также неспособность
правительства донести видение большинства процессов, которые сейчас происходят
в Украине, до наших международных партнеров (МВФ как организации, которая может
помочь покрыть дефицит бюджета). Об этом
заявил "Комментарии-Украина" депутат Верховной Рады VIII, IX созывов
Вадим Ивченко.
Вадим Ивченко (фото из открытых источников)
По его словам, еще довольно негативное явление,
которое сегодня вполне вероятно создает определенные риски для власти —
несубъектное правительство, которое не может самостоятельно принимать решения.
Как сообщали ранее материальная помощь и пособие по временной нетрудоспособности депутатов Верховной Рады Украины ІХ созыва обошлись украинцам в более 3,3 млн грн.
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