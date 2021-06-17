Эксперт: Сегодня главный вызов для украинской власти - огромный дефицит бюджета

Сегодня главный вызов и риск стабильности для украинской власти — огромный дефицит бюджета, а также неспособность правительства донести видение большинства процессов, которые сейчас происходят в Украине, до наших международных партнеров (МВФ как организации, которая может помочь покрыть дефицит бюджета). Об этом заявил "Комментарии-Украина" депутат Верховной Рады VIII, IX созывов Вадим Ивченко.

Вадим Ивченко (фото из открытых источников)

"Именно с согласованием ключевых пунктов бюджета с МВФ, без транша которого исполнение бюджета будет крайне проблематично, связана задержка с вынесением главного финансового документа в зал парламента. Ведь требование уменьшить его дефицит до 5,5% крайне негативно скажется на социальных выплатах, в частности медикам. А в условиях пандемии это будет не на пользу всем украинцам", — считает Ивченко.

По его словам, еще довольно негативное явление, которое сегодня вполне вероятно создает определенные риски для власти — несубъектное правительство, которое не может самостоятельно принимать решения.

"Они сейчас принимаются точно не в правительственных кабинетах. И именно эта несубъектность мешает Кабинету министров быть убедительными и способным к результату в переговорах с Международным валютным фондом. Поэтому советовал бы власти сконцентрировать свои усилия на закрытии коррупционных потоков, повышении эффективности использования имеющихся средств и стимулировании инвестиций", — подчеркнул эксперт.

Как сообщали ранее материальная помощь и пособие по временной нетрудоспособности депутатов Верховной Рады Украины ІХ созыва обошлись украинцам в более 3,3 млн грн.



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