Эксперт: саммит Зеленского с Путиным разделит украинское общество

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте с ежегодным посланием и заявил, что государство "не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией", добавив: "все внешние партнеры признали это". Безнадежная и опасная инициатива Киева. После 7 лет переговоров Украины и России в разных форматах, включая "Нормандский" и "Минский", совершенно очевидным фактом является то, что отсутствие положительного результата посредством мирного соглашения заключается не в недостатке диалога, а в намерении Кремля продолжать войну до капитуляции Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Почему тогда западные партнеры Киева хотят от Зеленского проведения прямых переговоров с Россией? Для большинства, особенно для Берлина и Парижа, это станет очень весомым оправданием их же желания нормализовать сотрудничество с Москвой и возобновить саммиты Россия-ЕС, поставленные на паузу после вторжения российской армии в Украину в 2014-м. Соответственно Польше и странам Балтии станет сложнее противостоять такой идее, если Зеленский проведет саммит с Владимиром Путиным", – отметил эксперт.

Он добавляет, нельзя здесь не отметить и то, что Зеленский уже проявил гораздо большую гибкость в контексте переговоров с Москвой, чем предыдущий украинский президент, о чем свидетельствует выдача Кремлю военного преступника Владимира Цемаха, согласие на реализацию "формулы Штайнмайера", попытка создания консультативного совета по "ЛДНР". И уступки со стороны Зеленского имели поддержку международных партнеров, прежде всего, от тех же Берлина и Парижа. Однако после этого Россия не только не пошла даже на стабильное перемирие на фронте, а наоборот усилила давление, среди прочего путем раздачи более 600 тысяч паспортов на Донбассе, запрета на пребывание миссии ОБСЕ на российско-украинской границе, шантажа в сфере энергетики.

"Что же делать Киеву? Такие действия украинской власти как запуск "Крымской платформы" для консолидации усилий мирового сообщества против российской агрессии; углубление оборонного партнерства с Великобританией для укрепления флота и нацбезопасности; создание "Ассоциированного трио" вместе с Молдовой и Грузией для ускорения евроинтеграции – вот это шаги в правильном направлении. Саммит Зеленского с Путиным только разделит украинское общество и ослабит солидарность других столиц с Киевом", – подытожил Юсупов.

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