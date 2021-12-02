Эксперт: саммит Зеленского с Путиным разделит украинское общество

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте с ежегодным посланием и заявил, что государство "не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией", добавив: "все внешние партнеры признали это". Безнадежная и опасная инициатива Киева. После 7 лет переговоров Украины и России в разных форматах, включая "Нормандский" и "Минский", совершенно очевидным фактом является то, что отсутствие положительного результата посредством мирного соглашения заключается не в недостатке диалога, а в намерении Кремля продолжать войну до капитуляции Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Он добавляет, нельзя здесь не отметить и то, что Зеленский уже проявил гораздо большую гибкость в контексте переговоров с Москвой, чем предыдущий украинский президент, о чем свидетельствует выдача Кремлю военного преступника Владимира Цемаха, согласие на реализацию "формулы Штайнмайера", попытка создания консультативного совета по "ЛДНР". И уступки со стороны Зеленского имели поддержку международных партнеров, прежде всего, от тех же Берлина и Парижа. Однако после этого Россия не только не пошла даже на стабильное перемирие на фронте, а наоборот усилила давление, среди прочего путем раздачи более 600 тысяч паспортов на Донбассе, запрета на пребывание миссии ОБСЕ на российско-украинской границе, шантажа в сфере энергетики.
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