Гончаренко: государству придется платить владельцам газа по 2000 долларов за тысячу кубометров

Власть провалила подготовку к отопительному сезону и хочет спастись за чужой счет, уничтожить рынок ручным контролем. И это в то время, когда первые холода уже пришли. Сплошное газовое раскулачивание, а не помощь. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко Фото: сайт Европейской Солидарности

"Где деньги брать, не знают – умеют только чужие тратить. Какие здесь инвестиции и няни, если никто в мире не даст денег коммунистам? А нам без средств не за что добывать собственный газ. Добавьте сюда иски иностранных компаний ценой в миллиарды – Украина окажется в шаге от дефолта, инвесторы уйдут, а мы останемся у разбитого корыта со слугами. Это уже в Верховной Раде обсуждают, Арахамия на эфирах рассказывает. Ограничения планируют как временное, но кого это волнует? У нас то, что нравится Зеленскому, может быть временно-вечным, пока президент не передумает", – отметил нардеп.

Алексей Гончаренко добавляет, кто-то провалил подготовку к отопительному сезону, кто-то из-за этого должен обанкротиться, а государству потом придется платить владельцам газа по 2000 долларов за тысячу кубометров, если она хочет забрать его именно сейчас. Вот пусть "слуги народа" на деньги и покупают. Но не захотят.

Также читайте на портале "Комментарии" — нардеп Алексей Гончаренко жестко ответил Медведеву на его скандальную статью об Украине. Медведев обвинил Украину в том, что она в своих решениях несамостоятельная и выполняет команды Вашингтона. Следовательно, вступать в прямые переговоры бессмысленно.





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