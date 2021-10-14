Гончаренко: государству придется платить владельцам газа по 2000 долларов за тысячу кубометров

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Кравцев Сергей
Власть провалила подготовку к отопительному сезону и хочет спастись за чужой счет, уничтожить рынок ручным контролем. И это в то время, когда первые холода уже пришли. Сплошное газовое раскулачивание, а не помощь. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм пишет нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Алексей Гончаренко Фото: сайт Европейской Солидарности
Алексей Гончаренко добавляет, кто-то провалил подготовку к отопительному сезону, кто-то из-за этого должен обанкротиться, а государству потом придется платить владельцам газа по 2000 долларов за тысячу кубометров, если она хочет забрать его именно сейчас. Вот пусть "слуги народа" на деньги и покупают. Но не захотят.
Также читайте на портале "Комментарии" — нардеп Алексей Гончаренко жестко ответил Медведеву на его скандальную статью об Украине. Медведев обвинил Украину в том, что она в своих решениях несамостоятельная и выполняет команды Вашингтона. Следовательно, вступать в прямые переговоры бессмысленно.
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