Эксперт рассказал, как нужно наказать человека, который облил зеленкой Петра Порошенко

BTC/USD
48930.05
ETH/USD
3232.17
LTC/USD
178.02
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.50
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Новость о том, что пятого президента Украины Петра Порошенко, вчера, 24 августа, во время торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, облили зеленкой, наделала немало огласку в обществе. Поэтому политический обозреватель Павел Нусс убежден, что Национальная полиция Украина и Генеральная прокуратура Украины должны рассматривать поступок парня, который это сделал, как покушение на президента.
Полиция уже нашла мужчину, который облил Петра Порошенко зеленкой (фото из открытых источников)Эксперт отметил, что этот поступок не является хулиганством.
Политический обозреватель Павел Нусс призвал привлечь к ответственности не только исполнителя, но и заказчиков покушения.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что полиция установила человека, который облил зеленкой Порошенко. Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Действия мужчины были квалифицированы как хулиганство. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости