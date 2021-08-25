logo
Русский Українська

BTC/USD

48930.05

ETH/USD

3232.17

LTC/USD

178.02

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Эксперт рассказал, как нужно наказать человека, который облил зеленкой Петра Порошенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт рассказал, как нужно наказать человека, который облил зеленкой Петра Порошенко

По мнению политического эксперта, провокация против Порошенко может рассматриваться как покушение на Президента Украины

сегодня, 20:35
Автор:

Лиля Воробьева

Новость о том, что пятого президента Украины Петра Порошенко, вчера, 24 августа, во время торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, облили зеленкой, наделала немало огласку в обществе. Поэтому политический обозреватель Павел Нусс убежден, что Национальная полиция Украина и Генеральная прокуратура Украины должны рассматривать поступок парня, который это сделал, как покушение на президента.

Эксперт рассказал, как нужно наказать человека, который облил зеленкой Петра Порошенко

Полиция уже нашла мужчину, который облил Петра Порошенко зеленкой (фото из открытых источников)

Эксперт отметил, что этот поступок не является хулиганством.

"Полиция начала уголовное производство против парня, который совершил фактически покушение на президента Петра Порошенко, по статье хулиганство. Лично я рассматриваю поступок парня, как покушение на Президента, ведь согласно 105 статье Конституции Украины, за посягательство на честь и достоинство Президента Украины виновные лица привлекаются к ответственности на основании закона. Звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента ", — заявил Павел Нусс.

Политический обозреватель Павел Нусс призвал привлечь к ответственности не только исполнителя, но и заказчиков покушения.

"Никакого" екс-президента "по отношению Порошенко — нет. Он был, остается и останется Президентом Украины, а значит вчерашняя провокация против него должна рассматриваться как покушение на Президента Украины. Национальная полиция Украина и Генеральная прокуратура Украины должны это учесть, и привлечь к ответственности не только исполнителя, но и заказчиков покушения.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что полиция установила человека, который облил зеленкой Порошенко. Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Действия мужчины были квалифицированы как хулиганство. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ