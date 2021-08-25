Эксперт рассказал, как нужно наказать человека, который облил зеленкой Петра Порошенко

Новость о том, что пятого президента Украины Петра Порошенко, вчера, 24 августа, во время торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, облили зеленкой, наделала немало огласку в обществе. Поэтому политический обозреватель Павел Нусс убежден, что Национальная полиция Украина и Генеральная прокуратура Украины должны рассматривать поступок парня, который это сделал, как покушение на президента.

Полиция уже нашла мужчину, который облил Петра Порошенко зеленкой (фото из открытых источников)

Эксперт отметил, что этот поступок не является хулиганством.

"Полиция начала уголовное производство против парня, который совершил фактически покушение на президента Петра Порошенко, по статье хулиганство. Лично я рассматриваю поступок парня, как покушение на Президента, ведь согласно 105 статье Конституции Украины, за посягательство на честь и достоинство Президента Украины виновные лица привлекаются к ответственности на основании закона. Звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только Президент Украины не был смещен с поста в порядке импичмента ", — заявил Павел Нусс.

Политический обозреватель Павел Нусс призвал привлечь к ответственности не только исполнителя, но и заказчиков покушения.



"Никакого" екс-президента "по отношению Порошенко — нет. Он был, остается и останется Президентом Украины, а значит вчерашняя провокация против него должна рассматриваться как покушение на Президента Украины. Национальная полиция Украина и Генеральная прокуратура Украины должны это учесть, и привлечь к ответственности не только исполнителя, но и заказчиков покушения.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что полиция установила человека, который облил зеленкой Порошенко. Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Действия мужчины были квалифицированы как хулиганство. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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