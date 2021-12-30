Эксперт: пиарщики подставили и Первую леди, и президента

Как передает портал "Комментарии", соцсети довольно резко отреагировали на ошибку Первой леди Украины Елены Зеленской в эфире телеканала "1+1", где она рассказывала о том, как ходит за покупками, после чего заявила, что на праздничном столе может оказаться скумбрия стоимостью примерно 8 грн за килограмм.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Ситуацию прокомментировал у себя в Facebook известный украинский политолог Виктор Таран. Он отметил, проблема на самом деле не в том, что Елена Зеленская не знает цен на продукты. Это нормально.

"Во-первых, уверен, им продукты покупает УГО – и это правильно. Это вопрос безопасности. Во-вторых, они миллионеры – потому не обязаны покупать скумбрию по 130 грн. Проблема в том, что ее пиарщики решили сделать ей на телевидении атипичный образ. То есть, разница между "казаться и быть" (о феномене формирования медийного образа подробнее писал в своей книге "Выборы в смартфоне")", – отметил эксперт.

Он добавляет, вместо того, чтобы сделать Зеленской образ Первой леди, занимающейся вопросами добродетельности или, например, безбарьерности из нее, сделали некую домохозяйку, что ей совершенно не естественно. Поэтому эта коммуникация была смешной и по факту провальной.

"Поэтому вопрос, в первую очередь не к ней (Ред. Елене Зеленской), а к пиарщикам Зеленского, подставившим и Первую леди, и президента", – резюмировал Виктор Таран.

Читайте также на портале "Комментарии" – Елена Зеленская рассказала, почему назвала цену о скумбрии по 8 грн в прямом эфире. Первая леди заявила, что она оговорилась, потому назвав цену мороженной скумбрии за 100 грамм.





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