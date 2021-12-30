Эксперт: пиарщики подставили и Первую леди, и президента

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", соцсети довольно резко отреагировали на ошибку Первой леди Украины Елены Зеленской в эфире телеканала "1+1", где она рассказывала о том, как ходит за покупками, после чего заявила, что на праздничном столе может оказаться скумбрия стоимостью примерно 8 грн за килограмм.
Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
Ситуацию прокомментировал у себя в Facebook известный украинский политолог Виктор Таран. Он отметил, проблема на самом деле не в том, что Елена Зеленская не знает цен на продукты. Это нормально.
Он добавляет, вместо того, чтобы сделать Зеленской образ Первой леди, занимающейся вопросами добродетельности или, например, безбарьерности из нее, сделали некую домохозяйку, что ей совершенно не естественно. Поэтому эта коммуникация была смешной и по факту провальной.
Читайте также на портале "Комментарии" – Елена Зеленская рассказала, почему назвала цену о скумбрии по 8 грн в прямом эфире. Первая леди заявила, что она оговорилась, потому назвав цену мороженной скумбрии за 100 грамм.
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