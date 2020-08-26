Эксперт о топ-100 самых влиятельных: "Соросята" проиграли топовым украинским политикам и олигархам

Крупный национальный капитал и топовые политики задвинули "соросят" на задворки в рейтинге самых влиятельных людей Украины. Так политический активист и эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал в своем Facebook рейтинг "Топ-100 самых влиятельных людей Украины" от сайта "Новое время".

По словам Чаплыги, тезис "Нового времени", что "новые лица сменяются старыми" - это лицемерие.

"Новое время" Сороса лицемерно сокрушается, шо "новые лица сменяются старыми". Ребята, учите матчасть! При капитализме главные – это те, у кого в руках финансы / средства производства и кто решает вопросы. А "новые лица", то бишь, "соросята" - это политические наемные работники Сороса и транснационалов, если экстраполировать Маркса на реалии XXI века", - поясняет автор.

Чаплыга заявил, что олигархи и ключевые политики – это не старые лица, это настоящие хозяева Украины.

"Поэтому логично, что крупный национальный капитал и топовые политики задвинули "соросят" на задворки", - резюмировал политический эксперт.

Чаплыга пишет, что когда Джордж Сорос увидит, что одним их самых влиятельных людей Украины является глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, у него будет шок.

"А если по пунктам, то первое место Зеленского – это просто дань должности. Как и четвертое место Ермака. Второе место Ахметова – это временно, даже программу правительства Шмыгаля не смогли утвердить. На третьем месте глава МВД Аваков – это уже ближе к реалиям, - продолжает политэксперт. - А когда Сорос увидит, что в первой пятерке самых влиятельных уверенно расположился Виктор Медведчук, то его как минимум хватит удар!".

По словам Чаплыги, присутствие Медведчука в списке самых влиятельных свидетельствует, что "соросята" 20 лет безрезультатно боролись против оппозиционного политика.

"Вспоминаю, как весной 2004 глава АП был единственным, кто не побоялся всемогущего Сороса – и начал борьбу против "цветного переворота" с того, что выгнал международного афериста и "соросят" из Ливадийского дворца. А ведь если бы Медведчуку дали довести дело до конца, то история Украины могла бы пойти по иному пути… Эх…", - предположил политический эксперт.

По словам Чаплыги, "соросята" из "Нового времени" сами признали, что Украине они не нужны.

"Короче, даже рейтинг соросовского "Нового времени" может отражать правдивую расстановку сил. Даже сами "соросята" признают, что Украине они не нужны. На том и аминь", - заключил политический активист и эксперт Михаил Чаплыга.

Напомним, стало известно, почему Медведчук вошел в пятерку самых влиятельных людей Украины.

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