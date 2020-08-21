Стало известно, почему Медведчук вошел в пятерку самых влиятельных людей Украины, - "Новое время"

Один из лучших украинских общественно-политических журналов "Новое время" опубликовал рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей Украины. По версии журнала НВ, Виктор Медведчук, депутат из фракции ОПЗЖ, замкнул первую пятерку сотни самых влиятельных украинцев.

В материале говорится, что свое время Медведчук сделал все, чтобы стать одним из самых влиятельных людей Украины: он не только был ключевым игроком в окружении второго президента Леонида Кучмы, но умудрился породниться с российским лидером Владимиром Путиным, который крестил его дочь. А еще Медведчук долгие годы продвигал идею Таможенного союза с РФ и всяческого сближения с северным соседом. Издание отметило, что важную роль сыграл Петр Порошенко, который включил его в цепочку посредников по освобождению украинских пленных из "лап" пророссийских боевиков. Пользуясь этим, продолжает "НВ", тот стал частым гостем в Кремле, застолбив за собой в глазах части избирателей статус игрока, способного вести диалог с Путиным. Позже бывший серый кардинал вышел из процесса обмена пленными, сосредоточившись на дальнейшем зарабатывании политического капитала. Проще всего это делать с помощью телевизора, и Медведчук через своего ближайшего соратника Тараса Козака получил контроль над тремя новостными каналами: Newsone, 112й и ZIK.

Более того, как выяснилось после публикации Медведчуком декларации, его супруга Оксана Марченко владеет миноритарными долями телеканалов группы 1+1 Медиа. Журналисты пишут, что он сам или его жена владеют также долями в 97 юрлицах, зарегистрированных в 12 юрисдикциях — от Украины и РФ до Маршалловых островов и Сент-Китса. И если в 2019-м НВ и Dragon Capital оценили состояние Медведчука в $ 133 млн, то после нынешних декларационных откровений этот показатель явно "потяжелеет".

"Аналогичный процесс уже происходит с самим Виктором Медведчуком, который не только оказался неприлично богатым защитником бедных и обездоленных, но и политиком с неплохими перспективами. Нынче бывшая правая рука Кучмы сидит в парламенте в составе второй по величине фракции — ОПЗЖ, имеющей 44 мандата. Эта партия имеет неплохие шансы на успех на ближайших местных выборах", - пишет НВ.

Издание отмечает, что Медведчук уверенно закрепился в лиге отечественных олигархов, имея классический набор из бизнес-активов, медиа и политического влияния.

Ранее мы сообщали, что во главе рейтинга самых влиятельных украинцев оказались Зеленский и Медведчук.

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