Эксперт о деле Трухина: патрульные низового уровня не падают на колени перед мутными депутатами

Как передает издание "Комментарии", после выхода на "Украинской правде" журналистского расследования с видео с места ДТП, в которому причастен скандальный нардеп Александр Трухин власти решили экстренно предпринимать все попытки, чтобы показать, что они глубоко осуждают произошедшее. Со "Слуги народа" оперативно исключили Трухина, а Генпрокурор Ирина Венедиктова открыла новое производство по ДТП с участием нардепа. Своим мнением относительно произошедшего поделились эксперты.

ДТП. Фото: Украинская правда

Патрульные низового уровня не лебезят и не падают на колени перед мутными депутатами

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что несмотря на неприятный шлейф для власти от произошедшего есть и один позитив. Самое хорошее в истории с лесными приключениями "слуги народа" Трухина – это то, что реформа патрульной полиции таки удалась.

"Патрульные низового уровня не лебезят и не падают на колени перед мутными депутатами. Не просто исполняют свои обязанности, а не боятся защищать свою позицию публично и на камеры. Я считаю, что это мега круто! Их слили топы МВД, ГБР, Банковой. Но эти последствия они все-таки будут разгребать. Таки истории народу очень хорошо заходят. Как и оффшоры", – отметил эксперт.

Трухин сможет продолжать голосовать в унисон со вчерашними коллегами

Политический эксперт, блогер Карл Волох обращает внимание на заявления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который после выхода расследования сразу же заявил, что Трухину "не место в Слуге народа".

"Как по мне, тезис Арахамии о том, что Трухину "не место в Слуге народа" достаточно спорный. Учитывая качество партии и фракции, он там выглядит вполне органично. А вот о том, что Трухину не место в парламенте, Арахамия не сказал. Возможно, потому, что не хочет терять боеспособный штык на фоне окончательного разбалансирования монокоалиции (даже исключенный из фракции Трухин сможет продолжать голосовать в унисон со вчерашними коллегами). Или потому, что не хочет, чтобы народ задумался, место ли в парламенте самому Давиду и остальной зеленой компании", – отметил эксперт.

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