Эксперт о деле Трухина: патрульные низового уровня не падают на колени перед мутными депутатами

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", после выхода на "Украинской правде" журналистского расследования с видео с места ДТП, в которому причастен скандальный нардеп Александр Трухин власти решили экстренно предпринимать все попытки, чтобы показать, что они глубоко осуждают произошедшее. Со "Слуги народа" оперативно исключили Трухина, а Генпрокурор Ирина Венедиктова открыла новое производство по ДТП с участием нардепа. Своим мнением относительно произошедшего поделились эксперты.
ДТП. Фото: Украинская правда
Политический эксперт Тарас Загородний считает, что несмотря на неприятный шлейф для власти от произошедшего есть и один позитив. Самое хорошее в истории с лесными приключениями "слуги народа" Трухина – это то, что реформа патрульной полиции таки удалась.
Политический эксперт, блогер Карл Волох обращает внимание на заявления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который после выхода расследования сразу же заявил, что Трухину "не место в Слуге народа".
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