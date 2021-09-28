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Экс-нардеп рассказал, почему в украинские территории вкладывают деньги поляки, венгры и даже румыны

Мураев считает, что третий Майдан Украина может не выдержать

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

Соседние страны Украины до сих пор не смирились с тем, что часть территорий, которые ранее принадлежали им, теперь официально считаются частью независимого, суверенного государства Украина. Они ждут подходящего момента, чтобы предпринять попытку и вернуть территории. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире программы "Хард з Влащенко" на канале "Украина 24" высказал экс-нардеп Евгений Мураев.

Экс-нардеп рассказал, почему в украинские территории вкладывают деньги поляки, венгры и даже румыны

Граница Украины Фото из открытых источников

Он отметил, на Украину с интересом смотрит не только Россия, но и Польша. Этой стране хочется справедливости, ей хочется забрать Галичину. Венгры, вкладывают деньги в Закарпатье и тоже рассматривают эту территорию, как такую, которую хотели бы вернуть. Те же самые румыны, казалось бы, одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский Союз, но и они сегодня вкладывают деньги в украинскую территорию. Румыния вкладывает деньги в тот же самый Исмаил, потому что верит, что это территория станет их.

"Опять-таки Россия и Белоруссия дали свою оценку. Просто, если у нас начнётся глобальное противостояние, Украину просто поделят. Если кто-то думает, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, поверьте, мне это десятилетия переходного периода. Посмотрите, что с Косово и сейчас какие там процессы развиваются. Лучше сохранить свою страну. Надо просто пересмотреть правила игры. 30 лет неправильных правил", – отметил Евгений Мураев.

Политик анонсировал, что 7 ноября он представит новое виденье дальнейшего развития страны, представит новую формулу.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=85ARumXEOsY
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