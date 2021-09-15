Экс-министр инфраструктуры о проекте Госбюджета на 2022: отставание от западных партнеров гарантированно

Проект Государственного бюджета на 2022 год внесен в парламент. Основные показатели не впечатляют. Все в рамках имитации деятельности и прогнозируемого незаметного экономического роста, а точнее падения, которое только углубит отставание от наших западных партнеров. Как информирует издание "Комментарии" об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.



Владимир Омелян Фото: mind.ua

Он отметил ни о каких 300 млрд грн плюс от преодоления контрабанды на таможне, ни о каких 60 млрд плюс от ликвидации скруток НДС, ни о каких 50-100 млрд от прекращения схем на энергорынке, ни о каких дополнительных 100 млрд от государственных предприятий и речи не идет. А, следовательно, никто с коррупцией всерьез бороться не планирует и дальше, как воровали 40 млрд долларов в год — так и будут воровать.

Владимир Омелян предложил остановиться на инфраструктуре. Правительство декларирует 124,1 млрд грн на дорожные работы. В этом году туда было направлено 123,9 млрд, следовательно аж на 200 млн грн больше. Из них 78,6 млрд грн — Дорожный Фонд. Вероятно, местный акциз, который шел на развитие общин, таки конечно отдают на дороги. Иначе объяснить эту сумму в ДФ невозможно, ведь с серым рынком горючего так проблему и не решили. Правительство продолжает практику заимствований и планирует в 2022 году набрать кредитов под государственные гарантии еще на 40 млрд грн. Таким образом, задолженность ДФ возрастет до 140 млрд грн, фактически заранее проели два Дорожные Фонды, а восстановлено будет меньше 10% автодорог.

"Интересно, что и в 2022 году правительство планирует достраивать М-03, М-05, Н-31 и Запорожский городов, которые начали ремонтировать еще в 2017, зеленые гордо обещали завершить 24 августа 2021, но что-то пошло не так...", — написал Омелян.

Он добавляет, с Укрзализныцей — трагедия. Железнодорожным Фондом и близко не пахнет. А значит, о системном восстановление железнодорожного сообщения можно забыть. Чиновники обещают снова 3,9 млрд грн и дополнительно фантомные 6,1 млрд грн, если будет одобрен грабительский законопроект 5600. В планах 2022 и электрификация 101 км, и модернизация 200 км, и приобретение 100 вагонов, и 12 поездов. Но это мы слышали и в 2020, и в 2021, а в итоге — 0, потому что когда нет денег, а есть коррупция — жить становится хуже, а не лучше.

По словам Омеляна, с аэродромами — полное фиаско. Зеленский обещал 16 новых аэропортов до 2024 года. На конец 2021 не построено ни одного, более того, даже работы нигде не начались. На 2022 год выделено на все аэродрома до 400 млн грн — то есть ничего. И обещано, опять же, если одобрят злосчастный 5600, — 5,5 млрд грн, которых хватит на 1 аэропорт, надо строить 2-3 года, а с "зелеными" темпами — вечность.

"Целый год кричали о развитии внутренних водных путей. Даже закон наконец одобрили. В итоге, на ремонт шлюзов выделено аж 39 млн грн, которых не хватит и на их обслуживание. О дноуглублении и очистке рек вообще не идет речь. Правда, пообещали еще 600 млн, если будет тот же 5600. Так и живем...", — резюмировал экс-министр.





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