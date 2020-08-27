Экс-глава Киево-Святошинского района Гедульянов активизировал предвыборно-благотворительный фонд - СМИ

"Благотворительный фонд Вадима Гедульянова", где последний является "почетным президентом", уже несколько месяцев бесплатно раздает очки на территории будущей Боярской ОТГ. Так политтехнологи Гедульянова создают классическую "избирательную сетку" вроде "киваловской" - его благодтворительный фонд на выборах в 2012 году раздавал сотнями очки под программу "Одесса другими глазами", сообщается в статье издания "Вголос".

Известно, что Вадим Гедульянов родился в 1990-м, закончил Одесскую юридическую академию главы, был членом "Партии Регионов". В 2015 году переезжает в столицу и становится председателем райсовета Киево-Святошинского района. На тот момент его декларация абсолютно пуста. Гедульянов начинает работать в команде с председателем Киево-Святошинской райгосадминистрации Мирославой Смирновой и кумом мэра Киева Артуром Палатным.

Сообщается, что Гедульянов согласовывал допуск тех или иных компаний в местные строительные подряды. При этом, некоторые проекты заканчивались авариями. Например, на спортивной арене Favorite Fit в городе Вишневом Киевской области 1 декабря 2018 под тяжестью снега провалилась крыша. Строила спорткомплекс стоимостью более 18 млн гривен, компания ООО "Антарес-Групп" из Киева, а монтажом арки крыши занималась фирма ООО "Пивденьмонтажбуд" из родного для Гедульянова города Одесса.

При этом, на открытии комплекса присутствовали все : Гедульянов, Мирослава Смирнова и в то время нардеп Артур Палатный. Они открывали в марте 2019-го амбулаторию в селе Белогородка. Медучреждение построили на средства районного бюджета - стоимость работ составила 58 млн грн. Еще 5 млн выделил из местного бюджета сельсовет. Визировал строительство глава района Гедульянов. Следует отметить, что тендер на строительство, который впоследствии был дополнен дополнительным соглашением, выиграла ООО УК "Тепло", которая же в 2018-м году выиграла тендер на реконструкцию общеобразовательной школы №5 в городе Боярка. Стоимость ремонта составила более 35 млн грн, однако контролирующие органы долгое время не позволяли открыть школу из-за некачественных ремонтных работ. При этом, дополнительные соглашения об увеличении сметы заключали даже без тендера, аргументируя это тем, что фирма уже и так проводит работы по реконструкции. По данным бизнес-поисковой системы YouСontrol, компания ООО УК "Тепло" была создана в 2005 году. Учредители - АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Тарсонис-инвест" и Константин Вотяков. В то же время Константин Вотяков является одним из конечных бенефициаров ООО "Белый шоколад". Эта фирма построила жилой комплекс на берегу озера в Киево-Святошинском районе - ЖК "Белый шоколад Сity lake". По данным сайта недвижимости "ЛУН", стоимость "квадрата" - около 14 тыс. грн.

Именно в то время, когда все вышеупомянутые тендеры и договоры на ремонты и строительства коммунальной собственности визировал глава района Вадим Гедульянов, он стал владельцем двух квартир в ЖК "Белый шоколад". Одна квартира на 100 квадратов, другая - на более 80. Отмечается, что якобы заплатил он за эти квартиры не по 14 000 за квадрат, а всего по 2000 грн.

Кроме того, связанные между собой лица построили и открыли спорткомплекс, в котором с началом зимы обвалилась крыша. Якобы вымыли из бюджета почти 60 млн гривен на строительство ненужной медамбулатории. А потом отремонтировали школу за 35 млн, которую не открыли из-за плохого качества работ.

В декларации Гедульянова за 2019 есть имущество рыночной стоимостью около 5 млн гривен, в частности, две квартиры в "Белом шоколаде" и внедорожник "Тойота Прадо". Добавим, что сейчас ему объявили о подозрении в растрате государственных денег.

Напомним, в помещениях Укрзализныци обыски - разоблачена масштабная коррупционная схема с закупками.

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