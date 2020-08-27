Экс-глава Киево-Святошинского района Гедульянов активизировал предвыборно-благотворительный фонд - СМИ

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Станислав Молчанов
"Благотворительный фонд Вадима Гедульянова", где последний является "почетным президентом", уже несколько месяцев бесплатно раздает очки на территории будущей Боярской ОТГ. Так политтехнологи Гедульянова создают классическую "избирательную сетку" вроде "киваловской" - его благодтворительный фонд на выборах в 2012 году раздавал сотнями очки под программу "Одесса другими глазами", сообщается в статье издания "Вголос".
Известно, что Вадим Гедульянов родился в 1990-м, закончил Одесскую юридическую академию главы, был членом "Партии Регионов". В 2015 году переезжает в столицу и становится председателем райсовета Киево-Святошинского района. На тот момент его декларация абсолютно пуста. Гедульянов начинает работать в команде с председателем Киево-Святошинской райгосадминистрации Мирославой Смирновой и кумом мэра Киева Артуром Палатным.
Сообщается, что Гедульянов согласовывал допуск тех или иных компаний в местные строительные подряды. При этом, некоторые проекты заканчивались авариями. Например, на спортивной арене Favorite Fit в городе Вишневом Киевской области 1 декабря 2018 под тяжестью снега провалилась крыша. Строила спорткомплекс стоимостью более 18 млн гривен, компания ООО "Антарес-Групп" из Киева, а монтажом арки крыши занималась фирма ООО "Пивденьмонтажбуд" из родного для Гедульянова города Одесса.
При этом, на открытии комплекса присутствовали все : Гедульянов, Мирослава Смирнова и в то время нардеп Артур Палатный. Они открывали в марте 2019-го амбулаторию в селе Белогородка. Медучреждение построили на средства районного бюджета - стоимость работ составила 58 млн грн. Еще 5 млн выделил из местного бюджета сельсовет. Визировал строительство глава района Гедульянов. Следует отметить, что тендер на строительство, который впоследствии был дополнен дополнительным соглашением, выиграла ООО УК "Тепло", которая же в 2018-м году выиграла тендер на реконструкцию общеобразовательной школы №5 в городе Боярка. Стоимость ремонта составила более 35 млн грн, однако контролирующие органы долгое время не позволяли открыть школу из-за некачественных ремонтных работ. При этом, дополнительные соглашения об увеличении сметы заключали даже без тендера, аргументируя это тем, что фирма уже и так проводит работы по реконструкции. По данным бизнес-поисковой системы YouСontrol, компания ООО УК "Тепло" была создана в 2005 году. Учредители - АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Тарсонис-инвест" и Константин Вотяков. В то же время Константин Вотяков является одним из конечных бенефициаров ООО "Белый шоколад". Эта фирма построила жилой комплекс на берегу озера в Киево-Святошинском районе - ЖК "Белый шоколад Сity lake". По данным сайта недвижимости "ЛУН", стоимость "квадрата" - около 14 тыс. грн.
Именно в то время, когда все вышеупомянутые тендеры и договоры на ремонты и строительства коммунальной собственности визировал глава района Вадим Гедульянов, он стал владельцем двух квартир в ЖК "Белый шоколад". Одна квартира на 100 квадратов, другая - на более 80. Отмечается, что якобы заплатил он за эти квартиры не по 14 000 за квадрат, а всего по 2000 грн.
Кроме того, связанные между собой лица построили и открыли спорткомплекс, в котором с началом зимы обвалилась крыша. Якобы вымыли из бюджета почти 60 млн гривен на строительство ненужной медамбулатории. А потом отремонтировали школу за 35 млн, которую не открыли из-за плохого качества работ.
В декларации Гедульянова за 2019 есть имущество рыночной стоимостью около 5 млн гривен, в частности, две квартиры в "Белом шоколаде" и внедорожник "Тойота Прадо". Добавим, что сейчас ему объявили о подозрении в растрате государственных денег.
Напомним, в помещениях Укрзализныци обыски - разоблачена масштабная коррупционная схема с закупками.
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