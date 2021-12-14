Экономический паспорт украинца: что об инициативе думают народные депутаты

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Елизавета Черных
В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца, а вскоре внес законопроект в Верховную Раду. Закон предусматривает создание Фонда будущих поколений, целью которого будет накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и выплат. При этом предполагается, что на выплаты смогут рассчитывать родившиеся в 2019 году и позже граждане.
Экономический паспорт украинца - фото из открытых источников
Издание "Комментарии" решило узнать, что об экономическом паспорте украинца думают народные депутаты Украины, представители разных политических сил, которые впоследствии и будут принимать решение о внедрении инициативы президента.
Так, лидер "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Юрий Бойко называет идею простым распределением людей, которые родились до прихода к власти Владимира Зеленского, и тех, кто родился в период каденции действующего президента.
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк напомнила, что в Украине действует определенная процедура принятия законопроектов. Сначала документ рассматривается комитетом (собираются заключения), затем голосуется в первом и втором чтениях. Обычно прохождение законопроекта занимает около трех-шести месяцев.
Кроме того, Шуляк не исключила, что в законопроект могут быть внесены изменения касаемо того, рожденные в каком году граждане смогут получить выплаты.
Народная избранница от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар называет экономический паспорт украинца популизмом, пока не подкрепленным никакими бюджетными инициативами.
Сюмар отметила, что модель экономического паспорта происходит из Арабских Эмиратов – из огромных нефтяных разработок треть отходит в накопительный ресурс для будущих поколений:
Ранее эксперты для портала "Комментарии" проанализировали инициативу внедрения экономического паспорта.
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