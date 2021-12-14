Экономический паспорт украинца: что об инициативе думают народные депутаты

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца, а вскоре внес законопроект в Верховную Раду. Закон предусматривает создание Фонда будущих поколений, целью которого будет накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и выплат. При этом предполагается, что на выплаты смогут рассчитывать родившиеся в 2019 году и позже граждане.

Экономический паспорт украинца - фото из открытых источников

Издание "Комментарии" решило узнать, что об экономическом паспорте украинца думают народные депутаты Украины, представители разных политических сил, которые впоследствии и будут принимать решение о внедрении инициативы президента.

Так, лидер "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Юрий Бойко называет идею простым распределением людей, которые родились до прихода к власти Владимира Зеленского, и тех, кто родился в период каденции действующего президента.

"На людей, родившихся до президентства Зеленского инициатива распространяться не будет. Таким образом, средств они получать не будут. И вообще ждать 20 лет — это просто замануха. Деньги можно дать сейчас тем людям, у которых рождаются дети и не ждать годами".

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк напомнила, что в Украине действует определенная процедура принятия законопроектов. Сначала документ рассматривается комитетом (собираются заключения), затем голосуется в первом и втором чтениях. Обычно прохождение законопроекта занимает около трех-шести месяцев.

Кроме того, Шуляк не исключила, что в законопроект могут быть внесены изменения касаемо того, рожденные в каком году граждане смогут получить выплаты.

"Это было только предложение (экономический паспорт для тех, кто рожден позже 2019 — ред.). А в каком виде законопроект будет принят парламентом пока никто сказать не может", — резюмировала нардеп.

Народная избранница от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар называет экономический паспорт украинца популизмом, пока не подкрепленным никакими бюджетными инициативами.

"Понимая, в каком состоянии фактически страна сегодня находится, и как мало импульсов экономического роста... В будущем не исключена серьезная рецессия, связанная с внешними угрозами, сворачиванием инвестиционных программ, и слушать этот популизм... Закон №5600 (так называемый ресурсный – ред.), к которому планируют подкрепить инициативу, прямо заточенный на высокие цены на металлургию, если цены упадут, собрать средства не получится”, – говорит нардеп.

Сюмар отметила, что модель экономического паспорта происходит из Арабских Эмиратов – из огромных нефтяных разработок треть отходит в накопительный ресурс для будущих поколений:

"Но для этого нужно иметь этот ресурс. Без понимания этого – это популизм высшего сорта", – добавила народная избранница.

Ранее эксперты для портала "Комментарии" проанализировали инициативу внедрения экономического паспорта.

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