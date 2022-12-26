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Экономический 2023: эксперты рассказали о перспективах государственных финансов в Украине

В какой социально-экономической среде будут жить украинцы в 2023-м

сегодня, 18:46
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Автор:

Давиденко Евгения

В государственном бюджете на следующий год, как известно, заложен рост ВВП на 4,6%, инфляция составит около 30%, средняя зарплата — 18,5 тыс. грн., а курс прогнозируют 42 грн за доллар. Однако это просто цифры. Что стоит за ними? Что будет происходить с экономикой? Об этом "Комментарии" спросили специалистов.

Экономический 2023: эксперты рассказали о перспективах государственных финансов в Украине

Фото: https://pixabay.com/


Эксперт по финансовым вопросам Ярослав Жалило уверен: грядущий год будет "очень сложным".


"Во-первых, страна входит в 2023 год в состоянии жестокой войны, которая ведется против нас, отсюда — напряжение, чтобы обеспечить оборону и победу. Скажется и целенаправленное разрушение, которое наносится и будет наноситься врагом. Поэтому экономическая, социальная ситуация в стране ухудшится”, — говорит он.


Вместе с тем, нам не стоит сидеть, сложа руки.


“Это очень ответственный год, – продолжает Жалило. — Ведь чтобы одержать победу, нам нужно продолжить и завершить перевод экономики на военные рельсы, обеспечить экономическую подоплеку жизнедеятельности страны в этих сложных условиях и перейти к режиму послевоенного восстановления”.


По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, все наши надежды в сфере экономики в следующем году связаны исключительно с финансовой помощью США, ЕС и других западных союзников Украины.


"Объемы этой помощи фактически полностью могут покрыть расходы украинского бюджета в следующем году. Значительный приток валюты посредством помощи позволяет нам сохранять стабильность банковской системы, несмотря на то, что промышленное и другое производство переживает очень сложные времена. Впрочем, как и область услуг. Кроме того, значительно падение ВВП. Но все это перекрывается притоком валютной помощи, обеспечивая ликвидность наших банков, возможность проведения дополнительной эмиссии гривны и стабильность гривны. Украина обладает абсолютно уникальной для современного мира экономикой, полностью опирающейся на западную экономическую, финансовую и политическую помощь”, — поделился мнением экс-министр.


Такая поддержка, добавил он, подтверждает, что Запад заинтересован в том, чтобы Украина выстояла.



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