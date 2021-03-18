Екатерину Рожкову подозревают в госизмене из-за работы с Kroll – СМИ

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Ольга Чародий
Против первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и нескольких сотрудников НБУ, которые работали над расследованием и национализацией Приватбанка в 2016 году, ведется расследование — им угрожают потенциальные обвинения в госизмене и хищении. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на соответствующий документ Офиса генпрокурора.
Екатерина Рожковова
"Причина? НБУ поделился информацией с компаниями,
включая детективную компанию Kroll Inc., консалтинговую компанию AlixPartners и
юридические фирмы Hogan Lovells and Asters. Перечисленные структуры — компании,
которые Украина официально наняла для расследования или содействия
национализации Приватбанка, которому на момент национализации в 2016 году не
хватало 5,5 млрд долларов. Его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий
Боголюбов якобы присвоили деньги банка через мошеннические кредиты и отмывание
денег. Работа Kroll была неотъемлемой частью разоблачения потери средств",
— пишет издание.
Рожкова заявила Kyiv Post, что ей неизвестны какие-либо
ожидаемые обвинения против нее, но в нападках на сотрудничество НБУ с
иностранными компаниями нет ничего нового.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Офис Генерального прокурора проекты подозрений по делу о национализации ПриватБанка. По словам представителя СМИ, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что детективы ведомства по делу ПриватБанка подготовили проект подозрений и направили их в Офис генерального прокурора. Ответы от правоохранителей пока не получено. Вместе с тем генпрокурорша Ирина Венедиктова вчера заявляла, что не будет блокировать подписание этих подозрений. Также она сообщила о принятии определенных процессуальных решений и сказала, что дело начало двигаться в верном направлении.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Приватбанк "отсудил 1 млрд грн в компании Коломойского, сообщает" Экономическая правда "16 ноября. Как говорится в решении Хозяйственного суда Одесской области от 30 октября, суд удовлетворил иск" ПриватБанка "в компании" Агротерминал " и решил взыскать с нее как поручителя компании "Бориваж" 1 млрд грн задолженности.
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