Движение «защитников» ФОПов от РРО контролируют Ахметов и Гетманцев - СМИ



















Движение по защите физлиц-предпринимателей от тотальной "фискализации" через внедрение кассовых аппаратов (РРО) для всех без исключения категорий микробизнесменов является составляющей борьбы за оппозиционный электорат. Об этом пишет издание "Дело".

Даниил Гетманцев. Фото: пресс-служба "Слуги Народа"

По мнению издания, и "радикальное", и "конструктивное" крыло активистов, похоже — части одного политического проекта, за которым стоит Ринат Ахметов.

В материалах указывается, что оба противоборствующих сегодня "крыла" предпринимательского движения якобы имеют отношение к Ахметову. Позиция аргументируется тем, что и лидер SaveФОП Сергей Доротич, и неформальный глава "конструктивной" части активистов, руководитель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев — якобы действуют в интересах олигарха.

К "лояльным" для власти — и при этом подконтрольным Даниилу Гетманцеву организациям в статье отнесли ОО "Фортеця" экс-главы Совета предпринимателей при Кабмине и экс-нардепа от "Блока Кличко" Оксаны Продан, объединение "Альянс РОМБ" экс-главы Госкомпредпринимательства Ксении Ляпиной, ОО "Рада міст. ЗахистФОП" Марины Паянок, ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей" Бориса Эмельдеша, ОО "Разом за майбутнє" (структура партии "За майбутнє", которую финансирует Игорь Коломойский) городского головы Луцка Игоря Полищука.

Журналисты издания "Дело" предположили, что противостояние может быть напускным.

"Как известно, лидер движения SaveФОП Сергей Доротич в мае стал советником по вопросам развития предпринимательства в партии "Украина — наш дом". Формальным лидером и учредителем партии является Борис Колесников, бывший вице-премьер при Викторе Януковиче и младший бизнес-партнер Рината Ахметова. Эксперты склонны полагать, что партия — это проект самого Ахметова, одно из направлений вложения его политического капитала с прицелом на консервативный электорат юга и юго-востока страны", — говорится в материале.

Кроме того, в статье указывается, что "Доротич и SaveФОП поддерживает Виктор Медведчук и его крыло ОПЗЖ, их региональные ячейки даже стали объединяться".

Журналисты считают, что с другой стороны, и за действиями Даниила Гетманцева и его "конструктивным" крылом протестного движения также может стоять Ринат Ахметов. Одним из доводов таких предположений в статье приводят изменение "ресурсного" законопроекта 5600 из "антиахметовского" в "проахметовский", сопровождаемое комплиментарной риторикой Гетманцева. По расчетам авторов, вместо того, чтобы стать источником пополнения бюджета, 5600 наоборот, сэкономит олигархам не менее 20 млрд грн. в год.

"Поскольку никто в политическом истеблишменте не сомневается, что за партийным проектом Разумкова стоит Ахметов, то можно предположить, что и Гетманцев, регулярно координировавший свои действия с экс-спикером, и не скрывающих сходных с Разумковым взглядов на политические реалии в стране — также является одним из людей Ахметова в Раде", — добавляют авторы.

"Таким образом, даже если два крыла "защитников" ФОПов на самом деле находятся в идеологическом противостоянии и поддерживают разные инициативы, используют разные методы — "конструктивные" ГО-шки ходят на круглые столы при Совете предпринимательства, а SaveФОП — протестует c палатками на Майдане — то в сухом остатке обе колонны двигаются в одном направлении", — резюмирует издание.



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