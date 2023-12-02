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Дубинский утверждает, что его избили в СИЗО

Нардеп заявил, что его избили в изоляторе

сегодня, 19:32
Автор:
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Марьян Ощановский
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Народный депутат Александр Дубинский, которого правоохранители подозревают в государственной измене, заявил, что ему нанесли телесные повреждения в стенах следственного изолятора. Об этом говорится в сообщении нардепа в Telegram, пишет портал "Комментарии".

Дубинский утверждает, что его избили в СИЗО

Дубинский заявил, что его избили. Фото из открытых источников

Дубинский утверждает, что неизвестные избили его, о чем он сообщил своим адвокатам и администрации СИЗО.


В сообщении депутата также утверждается, что "была вызвана скорая помощь, которая констатировала множественные гематомы, а также подозрение на перелом ребра".

Отмечается, что Дубинский с адвокатами ожидает приезда работников полиции для составления акта о телесных повреждениях.

Кроме того, Дубинский потребовал приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также реакции министра юстиции, генерального прокурора и главы национальной полиции.

Адвокаты депутата требуют перевести Дубинского в следственный изолятор СБУ.

Как известно, 13 ноября Александру Дубинскому объявили подозрение в государственной измене и участии в преступной организации. Печерский райсуд Киева ночью 14 ноября избрал меру пресечения Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесению залога, заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат, сопредседатель депутатской группы "Восстановление Украины" в Верховной Раде Максим Ефимов заявил, что слагает депутатские полномочия. Парламентарий сообщил, что планирует сосредоточиться на вопросах обороны Краматорского общества, которое он представляет, а потому решил прекратить свою деятельность в ВРУ. По словам нардепа, его команда максимально вовлечена в процессы сохранения промышленного и экономического потенциала Краматорска.



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Источник: https://t.me/dubinskypro/14996
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