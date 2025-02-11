Доверие к Залужному и Буданову растет: какие причины

Доверие украинского общества к бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю ГУР МОУ Кириллу Буданову продолжает расти, отметил политолог Александр Кочетков.

Украинцы доверяют Залужному и Буданову. Фото из открытых источников

"Недавно изложил результаты социологических исследований, из которых следовало, что лидерами общественного доверия у нас являются посол Залужный и глава ГУР Буданов, а вот Зеленский, с начала войны являвшийся лидером подобных опросов, сместился на третье место. Сразу появились комментарии, что исследования непредставительны, а результаты неубедительны. Соответственно, информирую о еще одном — свежем исследовании , результаты которого прекрасно коррелируют с предыдущим. Его проводило агентство InfoSapiens вместе с "Фондом исследований будущего" по схеме Omnibus, количество опрошенных – 1000 человек. Лидерами по балансу изменения доверия в этом исследовании являются Залужный и Буданов, как и в предыдущем рейтинге. По состоянию на январь разница между количеством тех, у кого увеличилось и уменьшилось доверие к Залужному, составляет 21,1%. Для Буданова этот показатель составляет 9%. В то же время мы видим уменьшение доверия к Зеленскому, его показатель имеет отрицательное значение -27,5%", — написал Александр Кочетков.

По словам политолога, результаты становятся вполне понятными, если посмотреть на то, как украинцы оценивают, верным ли курсом движется страна.

"Этот показатель в последнее время меняется несущественно, но составляет солидные 48,4%. А за направление геополитического движения в глазах общества однозначно отвечает президент Украины. Если говорить о Залужном, то однозначно повлияла его нынешняя публичность и воспоминания украинцев о 2022 году с его успехами на фронте. Рост доверия Буданову также имеет свои причины — ГУР демонстрирует положительные результаты боевой работы, отчеты по операциям постоянно появляются в сети и не остаются незамеченными", — подчеркнул он.

То есть, отметил эксперт, на потенциальных выборах украинцы будут ориентироваться, скорее, не на новых, а на известных публичных лиц из среды военных.

"Кстати, для тех, кто мечтает или пугает военным переворотом: в нем нет смысла, потому что военные и так имеют веские шансы прийти к власти мирным путем. Другое дело, что они собираются делать, когда получат власть", – добавил политолог.